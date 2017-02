Führungskraft auf dem Bauernhof Im Großenhainer Alberttreff treffen sich junge Landwirte, um über ihre Höfe zu sprechen.

Im Großenhainer Alberttreff treffen sich junge Landwirte, um über ihre Höfe zu sprechen. © Klaus-Dieter Brühl

Was muss man bedenken, wenn man sich einen neuen Mähdrescher oder eine Erntemaschine anschaffen will? Wie geht digitale Landwirtschaft? Und was bedeuten die neuen Vorschriften eigentlich steuerrechtlich und juristisch für meinen Betrieb? Fragen, die junge Hofnachfolger heute beschäftigen, drehen sich beileibe nicht nur um fachliche Themen des Anbaus oder der Tierhaltung. Wer sich heute in den Förderkonditionen und Betriebsweisen genau auskennt, braucht als „Bauer“ gar nicht auf den Markt zu gehen.

Deshalb findet am 9. März ein Forum junger Betriebsnachfolger aus ganz Sachsen in Großenhain statt. Die jungen Referenten kommen aus Königswalde (Erzgebirge), Freiberg, Ellefeld im Vogtland, Leipzig, Köllitsch und Hähnichen bei Löbau. Um 12.45 Uhr lädt Alfons Weiß, Referatsleiter Grundsatzfragen, Agrarpolitik, Recht im Ministerium Sachsen, zu einem Gesprächsforum ein. Moderiert wird die Veranstaltung von Karsten Bär von der Bauernzeitung, Landesredaktion Sachsen.

zur Startseite