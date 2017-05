Führungen an der Eisarena

Weißwasser. Der dritte bundesweite „Tag der Städtebauförderung“ findet in diesem Jahr im Oberlausitzer Sport- und Freizeitpark (OSP) statt. Das Motto lautet: „Stadtumbau im Oberlausitzer Sport- und Freizeitpark“. Dazu wird es einen geführten Rundgang im Gebiet des OSP mit der Vorstellung realisierter Vorhaben und Erläuterungen zu weiteren geplanten Projekten geben. Alle an Stadtentwicklung und Stadtumbau interessierten Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich willkommen, so Thorsten Rennhak von der Stadtverwaltung. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Eingang der Eisarena. (SZ)

