Führungen durchs Edelstahlwerk Wer bei einem der zwei Betriebsrundgänge in diesem Jahr in Freital dabei sein möchte, sollte sich anmelden.

Man hat nicht oft die Chance, einen Blick ins Edelstahlwerk Freital zu werfen. Im Mai ist das möglich. © Egbert Kamprath

Das Freitaler Edelstahlwerk bietet in diesem Jahr zwei kostenlose Führungen durch das Werk an. Wie die Geschäftsführung mitteilt, können Interessierte das Unternehmen bei zwei öffentlichen Betriebsrundgängen näher kennenlernen. Die beiden Führungen finden am 24. Mai und am 23. August statt, Beginn ist jeweils 9 Uhr. Treffpunkt ist das Pförtnergebäude des Edelstahlwerks. Wer an den Rundgängen teilnehmen will, muss sich telefonisch anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 Personen begrenzt.

Die Rundgänge dauern jeweils etwa zwei Stunden und führen durch alle Produktionshallen des Edelstahlwerks. Die Geschäftsführung weist darauf hin, dass feste Schuhe und keine kurzen Hosen zu tragen sind. Kittel und Schutzbrillen werden gestellt. Das Edelstahlwerk ist mit 800 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in Freital. Es gehört zur BGH-Gruppe mit insgesamt acht Standorten. (SZ)

Alle Interessierten können sich über die Wache unter Telefon 0351 6462583 für die jeweilige Führung anmelden.

