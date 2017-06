Führung zu Kurbeln und Staffelwalzen Das Uhrenmuseum in Glashütte lädt in den Ferien zu Führungen mit Kindern ein. Dabei geht’s um die Vorläufer der Taschenrechner.

Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte lädt Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zu einem Ferienprogramm ein. In dessen Mittelpunkt stehen die Rechenmaschinen. Diese gelten als Großvater des heutigen Taschenrechners. Einst waren sie wichtige Rechenhilfsmittel. Diese Maschinen arbeiteten ohne Elektronik, dafür aber mit Kurbel, Schalter, Staffelwalze und Rädern. Das ist Thema der Führungen.

„Im Land der Zahlen tauchen die jungen Zahlendetektive in die Geschichte der Glashütter Rechenmaschinen ein und lernen die mechanischen Bestandteile kennen“, sagt Museumssprecherin Sonja Hauschild. Nach dem spielerischen Aufwärmen mit Rechenübungen werden sich die jungen Rechenkünstler selbst an einer Rechenmaschine ausprobieren und das richtige Ergebnis berechnen. Die Kinderführungen werden an fünf Tagen angeboten. „Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir für alle Veranstaltungen um Anmeldung“, sagt Frau Hauschild.

Die Kinderführungen finden im Rahmen der Sonderausstellung „Ausgerechnet“ statt. Diese hat das Glashütter Uhrenmuseum gemeinsam mit dem Arithmeum der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn konzipiert. (SZ/mb)

Termine: 6.7. (ausgebucht), 13.7., 20.7. und 27.7. sowie 3.8., jeweils 10.30-11.30 Uhr, Preis: Eintritt + 1 Euro Führungsgebühr inkl. Materialkosten pro Person

Anmeldung: Tel. 035053-4612102, Mail

