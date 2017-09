Handball Führung nicht behauptet Die RIO-Frauen unterliegen in der Oberliga in Magdeburg mit 25:31. Auch die Männer können nicht punkten, verlieren mit 23:28 bei Cunewalde-Sohland.

Die Handballerinnen der HSG Riesa/Oschatz kehrten mit einer 25:31 (16:15)-Niederlage aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts zurück. Gegen Magdeburg fehlte es dem Aufsteiger an Erfahrung, um die knappe Halbzeitführung am Ende zu behaupten. Als die RIO-Frauen sich in der zweiten Hälfte schwertaten und sogar zehn Minuten den Ball nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnten, spielten die Gastgeberinnen ihre Routine aus und zogen mit sechs Toren davon.

Zu Beginn der Partie zeigten die RIO-Frauen sich beeindruckt von Tempo und Angriffsdruck der Gastgeberinnen. In der Abwehr lief zunächst nicht viel zusammen, so dass die Gäste nach sechs Minuten schon mit 1:5 zurücklagen. Trainer Heiko Loose nahm umgehend eine Auszeit, um seine Spielerinnen wachzurütteln. Fortan spielte RIO mutiger und verkürzte auf 4:6. Jetzt waren die Gäste im Spiel und boten den Magdeburgerinnen Paroli. Die Abwehr hatte den Rückraum der Gastgeberinnen besser im Griff und Torfrau Lisa Zimmermann entschärfte einige gute Schüsse der Magdeburgerinnen. Nach knapp 15 Minuten erzielte Christin Müller, mit sechs Toren erfolgreichste RIO-Torschützin, den 6:7-Anschlusstreffer. Doch der Ausgleich wollte nicht fallen. Im Gegenteil, der BSV setzte sich erst einmal auf 11:7 ab.

RIO geht vor der Pause in Führung

Vor allem Magdeburgs Kreisspielerinnen Marie-Christin Hermes, die elf Tore erzielte, blieb ein steter Unruheherd in der RIO-Abwehr und konnte, wenn überhaupt, nur durch Fouls gestoppt werden. Die Sächsinnen ließen sich aber nicht entmutigen und blieben dran. Clara Pechnig netze nach einem Doppelschlag zum 15:15-Ausgleich ein und Josephine Hessel gelang drei Sekunden vor der Pause sogar der umjubelte 16:15-Führungstreffer. Die Halbzeitpause kam dann aber offenkundig zur Unzeit.

Riesa/Oschatz fand nach Wiederanpfiff lange nicht ins Spiel zurück. Nachdem Josephine Hessel mit zwei Einzelaktionen in der 36. Minute noch die Führung bis zum 18:17 wahrte, ging zehn Minuten lang gar nichts mehr. Der Angriff zeigte sich zu harmlos und ohne Ideen gegen die offensive Abwehr der Gastgeberinnen. RIO rannte sich immer wieder fest und konnte keine Tormöglichkeiten herausspielen. Auf der anderen Seite nutzte Magdeburg seine Gelegenheiten konsequent und setzte sich auf 24:18 ab. Zwar brach Anja Drechsler in der 46. Minute den Bann und erzielte das 19:25 aus RIO-Sicht, danach war es aber wieder Marie-Christin Hermes am Kreis, die fast im Alleingang für die Vorentscheidung zu Gunsten der Magdeburgerinnen sorgte (29:21/51.). Zumindest zeigten die Gäste Moral und verkürzten zum 25:31. In der kommenden Woche kommt mit HC Burgenland eine weitere etablierte Mannschaft in die Rosentalhalle nach Oschatz.

Für die RIO-Männer ging es am 3. Spieltag der Sachsenliga zur Spielgemeinschaft Cunewalde/Sohland. Für beide Teams war es ein Schlüsselspiel, das die Gastgeber mit 28:23 (15:10) zu ihren Gunsten entschieden. Beiden Teams merkte man schon zu Beginn die Wichtigkeit der Partie an. Die Hausherren eröffneten den Torreigen, aber RIO hielt die Begegnung bis zum 6:6 (15.) offen. In der Folgezeit drehte Cunewalde auf und bestrafte fast jeden Fehler der HSG-Männer. So ging es mit einem 5-Tore-Rückstand in die Pause.

RIO-Coach Sören Schwigon merkte man die Unzufriedenheit mit der Angriffsleistung seiner Mannschaft an. Auch mit der Einstellung konnte er bis dahin nicht zufrieden sein, da in vielen Situationen einfach der letzte Wille fehlte. Dabei machte er seinen Männern vor allem noch einmal klar, endlich als Team auf der Platte zu stehen und füreinander zu kämpfen.

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit begann, wie die erste aufhörte. So fiel der erste Treffer erst in der 36. Minute (16:10). In der Schlussphase versuchte RIO über eine offensivere Abwehrvariante das Spiel noch einmal spannend zu machen. Cunewalde konnte jedoch die sich ergebenden Räume konsequent nutzen und setzte sich vorentscheidend ab (24:18/53.) „Mit der Angriffsleistung meiner Mannschaft kann ich heute absolut nicht zufrieden sein. Mit einer Wurfeffizienz von 45 Prozent bucht man in der Sachsenliga keine Punkte“, ärgerte sich Schwigon. „Gegen Hoyerswerda müssen wir etwas Zählbares holen.“

RIO-Frauen: Iwan, Hessel (5), Bormann (1), Kube (4/1), Löschke, Stein, Müller (6), Hirth, Drechsler (4), Barth, Voigt, Pechnig (5), Sickert, Zimmermann.

RIO-Männer: Nickel, Cardaun, Wunder (4), Krause (1), Camen, Schröber (4), Schneese, Ehrenberg, Träger (11/6), Seefeld (3).

