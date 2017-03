Fußball-Landesklasse Mitte Führung nicht behauptet Die BSG Stahl Riesa verliert beim Titelanwärter in Kamenz mit 2:4. Gastgeber sind nach Trikottausch bis in die Haarspitzen motiviert.

Riesas Jerome Wolf (Mi.) zieht ab. Der Kamenzer Karel Vrabec (li.) kommt zu spät, hatte aber mit zwei Treffern großen Anteil am Erfolg der Lessingstädter. © Matthias Kost

Landesliga-Spitzenreiter FC Eilenburg bleibt ungeschlagen, der FC Grimma und der SV Einheit Kamenz folgen mit sechs bzw. sieben Zählern Rückstand auf den Medaillenplätzen. Das Spitzentrio feierte ausnahmslos Heimsiege. Die Kamenzer setzten sich im heimischen Stadion der Jugend gegen die BSG Stahl Riesa (5.) mit 4:2 (1:0) durch. „Es war ein richtiger Landesliga-Fight, den wir völlig verdient für uns entschieden haben“, brachte der Kamenzer Trainer Frank Rietschel die 90 Minuten exakt auf den Punkt.

In der Anfangsphase warteten die Einheimischen mit Powerfußball auf, die Riesaer konnten nur reagieren. Die Führung der Lessingstädter durch Karel Vrabec (15.), der nach Rückpass von Tom Grellmann aus 17 Metern Entfernung scharf abzog, war die logische Folge. „Stahl hätte sich auch über ein 0:3 zur Pause nicht beschweren dürfen“, meinte Rietschel. Patrick Neumann (1.), Sebastian Heine (3.), Tom Grellmann (7.) und Benjamin Gnießer (13.) versiebten ihre Chancen oder scheiterten am starken Riesaer Keeper Marcus Hesse. Der hatte Glück, dass sein Foulspiel gegen Grellmann außerhalb des Strafraums nicht als Notbremse gewertet werden musste, da zwei Riesaer mitgelaufen waren. So sah Hesse nur die Gelbe Karte und blieb zwischen den Pfosten. Die Riesaer verzeichneten in der ersten Halbzeit nur eine Chance durch Jerome Wolf, „mit dem wir unsere liebe Mühe und Not hatten“, wie Rietschel anmerkte. Er selbst schlug die Hände über dem Kopf zusammen, nachdem auch der auffällig agierende Franz Häfner und erneut Heine lukrative Tormöglichkeiten nicht verwertet hatten.

„Eigentlich kannst du darauf warten, dass sich so etwas rächt“, meinte der Kamenzer Übungsleiter zur Pause. Und der 46-Jährige behielt Recht. Zwei Standardsituationen nutzte Stahl eiskalt, „wobei wir in der Phase auch etwas geträumt haben“, meint Rietschel. Nach einem Freistoß von links war Einheit-Keeper Ron Wochnik zwar zur Stelle, aber der abprallende Ball sprang Alexander Schidun ans Schienbein und von dort zum 1:1 ins Netz. Nur acht Minuten später war Thomas Kutschke im Anschluss an einen Freistoß zur Stelle und brachte Stahl aus der Distanz mit 2:1 in Führung. Zunächst zeigte Linienrichter Marek Nixdorf Abseits an, aber sein „Chef“ Gunnar Stary (Dresden) nahm die Entscheidung wieder zurück. Frank Rietschel, wie gewohnt als fairer Sportsmann an der Seitenlinie agierend: „Völlig richtig, es war ein korrekt erzielter Treffer der Riesaer.“

Foulelfmeter bringt die Wende

Beachtlich, wie wenig sich die Kamenzer trotz des Rückstands aus der Ruhe bringen ließen. „Wir haben sofort das Tempo angezogen, eine tolle Reaktion gezeigt“, freute sich Rietschel. Vor allem Patrick Neumann zerrte an den Ketten. Zunächst blieb Marcus Hesse gegen ihn noch Sieger, wenig später stand aber ein Riesaer Abwehrbein bei seinem Solo im Weg – Foulelfmeter. Sebastian Heine lief an und vollstreckte (2:2/70.). Jetzt stürmte wieder Einheit. Nach schöner Vorarbeit von Häfner war Tom Grellmann zur Stelle (78.), ehe Oldie Vrabec mit seinem zweiten Tor die Partie endgültig zu Gunsten der Lessingstädter entschied (85.). Zwischendurch hatte Einwechsler Ondrej Novotny noch den Pfosten des Riesaer Gehäuses getroffen. Schiedsrichter Stary schrieb den dritten Treffer übrigens Franz-Josef Zech als Eigentor zu. Riesas „Wintereinkauf“ hatte versucht zu klären, der Ball hatte zuvor wahrscheinlich aber schon die Torlinie überquert.

„Wir waren heiß auf die Revanche“, gab Frank Rietschel später zu. Schließlich war seine Truppe in Riesa beim Hinspiel mit 0:3 unter die Räder gekommen. Zusätzliche Motivation erhielten die Kamenzer wohl direkt durch die BSG Stahl, wie Rietschel später aufklärte. „Als wir zum Warmmachen raus wollten, gaben uns die Riesaer bekannt, dass sie in roten Trikots spielen wollen. Das hätte man auch früher kommunizieren können, zumal es ja nicht deren gewohnte Trikotfarben sind. Jedenfalls mussten sich meine Spieler im Gang noch mal umziehen und kamen verspätet, dafür aber mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch auf das Spielfeld. Jeder der 172 Zuschauer hat dann gesehen, wie wir diese Energie freigesetzt haben.“ Riesa war an diesem Nachmittag ein kampfstarker, aber die technisch-taktischen Fertigkeiten sprachen deutlich für die Platzbesitzer.

