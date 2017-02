Führung mit Prosecco Auf Schloss Klippenstein gibt es etwas Neues. Dabei trifft Kunst auf das prickelnde Getränk.

© Thorsten Eckert

Neuer Monat, neue Idee: Der März startet auf Schloss Klippenstein mit der ersten „Prosecco-Führung“. Mit diesem Titel ist das Kunstgespräch mit Konrad Maass dem Leiter des Radeberger Malzirkels und dem Maler Andreas Fleischer überschrieben. Beide treffen sich in der aktuellen Ausstellung von Andreas Fleischer im Schloss, in der er unter dem Titel „Haltepunkt 65“ am Beginn des Rentenalters künstlerische Rückschau hält. „Wir sind gespannt, wie unsere neue Veranstaltungsreihe ankommt“, hofft Museumschefin Katja Altmann auf rege Resonanz. Beginn ist am 2. März um 17 Uhr. Die Idee: Konrad Maass diskutiert und interpretiert gemeinsam mit Andreas Fleischer die Ausstellung – mit einem Glas Prosecco in der Hand geht es in ungezwungener Atmosphäre auf einen Rundgang von Werk zu Werk, beschreibt Katja Altmann. Der Eintritt zu dieser ungewöhnlichen Tour kostet fünf Euro.

Übrigens: Bis Ende März läuft im Schloss auch noch eine Ausstellung mit Namibia-Fotografien von Kirstin Lurtz. Auch die ist einen Besuch wert. (SZ)

