Führung mit Luthers Gegenspieler Pirna und die Reformation in Sachsen heißt ein thematischer Stadtrundgang. Er führt auch zu Tetzels Geburtshaus.

Ablassprediger Tetzel und Sünder sind Teil der Brunnenplastik „Das Pirnaer Marktschiff“ auf dem Untermarkt. © Andreas Weihs

Der eine verkaufte für Geld den Weg zum ewigen Leben, der andere war überzeugt davon, dass der Mensch allein dank Gottes Gnade das ewige Leben erlangt: Johannes Tetzel und Martin Luther waren seinerzeit erbitterte Gegenspieler, vor allem Tetzels Ablasshandel war Luther ein Dorn im Auge – und er kritisierte dies heftig in seinen Thesen, die er 1517 an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Anlässlich des 500. Jahrestages der Reformation gibt es am 30. Juli abermals eine Themenstadtführung „Pirna und die Reformation in Sachsen“. Treff ist 11 Uhr vor dem Touristservice, der Rundgang dauert 90 Minuten. Er beschäftigt sich mit wichtigen Protagonisten der Reformationszeit und führt entlang steinerner Zeugen aus dieser Zeit, so zu Tetzels Geburtshaus in der Schmiedestraße, wo er um 1465 geboren wurde. Karten zum Preis von sechs Euro gibt es im Touristservice am Markt. (SZ/mö)

