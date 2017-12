Führung durch den Zittauer Epitaphenschatz Die Chance, in diesem Jahr noch etwas Geschichtswissen einzusaugen, bietet heute Nachmittag eine Führung durch die Zittauer Klosterkirche. Wer andere Ideen für die Tage zwischen den Jahren sucht, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

Eine Besonderheit Zittaus ist der überaus reiche und jüngst restaurierte Bestand an Epitaphien des 16. und 17. Jahrhunderts. Epitaphien wurden von Menschen und Familien in Auftrag gegeben, um ihr Andenken für die Nachwelt zu bewahren. Sie sind meist sehr kunstvoll gestaltet und bestehen aus Inschrift und Bild, oft sind die Familien dargestellt. Die Epitaphien gestatten einen eindrucksvollen Blick in die Lebenswelten des Reformationszeitalters, sie zeugen auf intime und anrührende Weise vom Glauben und Hoffen, vom Schicksal und den Nöten der Menschen der damaligen Zeit. Während in vielen Städten keine oder nur wenige dieser Gedächtnismale erhalten blieben, gibt es in Zittau bis zum heutigen Tage über 80 dieser Kunstwerke. Präsentiert wird der Epitaphienschatz in der zu diesem Anlass restaurierten Zittauer Franziskanerklosterkirche St. Peter und Paul. Heute, 15 Uhr, findet die letzte Führung durch diese Ausstellung in diesem Jahr statt.

