Führung durch das Physikalische Kabinett Während der Ferien bringt das Barockhaus in Görlitz Kindern die Wissenschaft nahe. Diese und weitere Veranstaltungen gibt es im www.sz-veranstaltungskalender.com.

Zu einem Rundgang durchs Physikalische Kabinett lädt am Dienstag das Barockhaus. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Mit der Führung „Wenn es knallt und Funken schlägt“ bietet das Barockhaus während der Winterferien Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, einen genauen Blick auf die Physik zu werfen. Denn zahlreiche Gerätschaften, die der Mitbegründer der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften und Universalgelehrte, Adolf Traugott von Gersdorf, als Naturforscher für seine Experimente nutzte, zusammentrug und zum Teil anfertigen ließ werden seit 1807 in der Neißstraße 30 ausgestellt. Dr. Constanze Herrmann, Fachfrau im Barockhaus, weiß am besten, was Gersdorf damit anstellte und will die Besucher mit ihren Experimenten zum Staunen bringen. Die Führungen finden am Dienstag, dem 13. Februar, am Donnerstag, dem 15. Februar und am Dienstag, dem 20. Februar, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr statt. (szo)

Bitte vorab verbindlich zur Teilnahme anmelden unter Telefon 03581 671410.

