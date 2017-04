Führerschein mit 16? Zahlreiche Jugendliche nutzen das begleitete Fahren mit 17. Politiker fordern nun den nächsten Schritt.

Lilly Grande hat mit 16 die theoretische Fahrschulausbildung begonnen. Mit 17 sitzt sie jetzt bei Fahrlehrer Ralph Hoffmann aus Döbeln am Steuer. Bis zu ihrem 18. Geburtstag darf sie nur in Begleitung eines Erwachsenen Auto fahren. © André Braun

Plötzlich allein hinter dem Steuer, das konnte sich Lilly Grande nicht vorstellen. Ihre ersten Kilometer als Autofahrerin wollte die 17-Jährige lieber in Begleitung absolvieren. Daher meldete sich die Döbelnerin im vergangenen Herbst für den Führerschein mit 17 an. „Dadurch bekomme ich beim Fahren noch ein Jahr Hilfe von meinen Eltern“, sagt die Schülerin. Aber auch terminliche Gründe sprachen dafür. So sei es während der Schulzeit einfacher, Zeit für die Fahrschule zu finden, als während der Ausbildung oder des Studiums.

Zukünftig könnten die Schüler noch jünger hinterm Steuer sitzen. Weil sich das begleitete Fahren mit 17 bewährt hat, wollen Politiker jetzt einen Schritt weiter gehen. Der Niedersachse Jörg Bode, Verkehrsexperte der FDP, plädiert für einen Führerschein mit 16. Fahrlehrer Ousmane Pechstein aus Waldheim hält das durchaus für möglich. „In anderen Ländern, wie Amerika, funktioniert es ja auch“, sagt der Fahrlehrer. Er wäre zunächst für eine Testphase unter wissenschaftlicher Begleitung. „Der Erfolg bleibt dann abzuwarten“, sagt Pechstein. Wichtig sei, dass es auch bei den 16-Jährigen keine Abstriche bei der Ausbildung geben dürfe. Die Anforderungen müssen die gleichen bleiben.

Ralph Hoffmann, Fahrlehrer in Döbeln und Vorsitzender des Kreisverbandes Döbeln der Sächsischen Fahrlehrer, begrüßt die Idee nur teilweise. Gut sei, dass sich dadurch die Begleitphase verlängere. „Viele, die das begleitete Fahren anfangen, werden erst mit 18 fertig“, schildert er. Aber, wenn das neue Modell kommt, „dann sollte der Mopedführerschein rausfallen“, sagt er. Immerhin seien Moped und Auto verschiedene Fahrzeuge, die auch unterschiedlich zu bedienen sind. Schon seit einiger Zeit drängen die Fahrlehrer auf eine Trennung, bisher jedoch ohne Erfolg.

Lilly Grande hätte die Chance genutzt, würde es sie jetzt schon geben. „Dann hätte ich noch mehr Übungszeit gehabt.“ Ihre Mutter Anke Jäpel spricht noch einen weiteren Aspekt an: „Man hätte dadurch keine doppelten Kosten.“ Schließlich würden manche dann noch eher den Auto-Führerschein erwerben, anstatt erst mit 15 den fürs Moped zu machen. „Ich wäre für den Führerschein mit 16“, sagt Jäpel. Bereits mit ihrem Sohn, der jetzt 26 Jahre alt ist, habe sie mit dem begleiteten Fahren ab 17 gute Erfahrungen gemacht. „Da hat man als Eltern zumindest noch ein bisschen Einfluss auf das Fahrverhalten“, sagt sie.

In den vergangenen Jahren haben knapp 1 100 Fahranfänger pro Jahr sich schon mit 17 hinters Lenkrad gesetzt. So viele entsprechende Fahrbescheinigungen hat das Landratsamt jährlich etwa ausgereicht. Fast 60 Prozent der Fahrschüler, die bei Fahrlehrer Ralph Hoffmann ihren Lappen machen, sind gerade 17 Jahre alt oder kurz davor. Ab 2006 wurde diese Option nach und nach in den Bundesländern eingeführt. „Am Anfang war das mit großer Skepsis verbunden“, sagt Ousmane Pechstein. Doch die ist inzwischen verflogen. Für viele ist das begleitete Fahren mit 17 ein Erfolg. Das belegt auch die Statistik. In Mittelsachsen geht die Zahl der jungen Fahrer zwischen 18 und 25, die an einem Unfall beteiligt gewesen sind, seit 2013 zurück, sagt Steffen Wolf von der Polizeidirektion Chemnitz. 2013 wurden noch 1 035 junge Fahrer als Unfallverursacher erfasst, 2016 waren es 843.

Die Probezeit unter Aufsicht wirkt sich positiv aus. Ein Jahr lang dürfen die Jugendlichen nur in Begleitung eines Erwachsenen, der mindestens 30 Jahre alt und fünf Jahre im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ein Auto steuern. Der Begleiter darf nur einen Punkt im Fahrtenregister haben.

Seit Mai 2013 können Jugendliche in einem Modellversuch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sogar schon mit 15 den Moped-Führerschein machen. „Die Möglichkeit wurde anfangs nicht ganz so gut angenommen, aber jetzt nimmt es immer mehr zu“, so Pechstein. Auch bei Hoffmann ist das Interesse groß. Noch bis Ende April 2018 dauert der Modellversuch unter wissenschaftlicher Begleitung laut Bundesverkehrsministerium an. Ist er erfolgreich, kommt die Regelung bundesweit.

