Führerschein gegen Museumsangst Das Verkehrsmuseum baut den Kinderbereich aus, will aber die großen Gäste nicht vernachlässigen. Ein Spagat.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mehr Platz für Kinder und neuer Platz für Events: Joachim Breuninger sucht als Chef des Verkehrsmuseums neue Einnahmequellen. © René Meinig Mehr Platz für Kinder und neuer Platz für Events: Joachim Breuninger sucht als Chef des Verkehrsmuseums neue Einnahmequellen.

Joachim Breuninger, Chef des Verkehrsmuseums.

Im September hat Joachim Breuninger den Kinder- und Erlebnisbereich im Verkehrsmuseum eröffnet. Über 200 000 Gäste zählt das Haus im Jahr. Doch verliert das Museum die erwachsenen Besucher mittlerweile aus dem Blick und konzentriert sich zu sehr auf die kleinen Besucher? Die SZ sprach mit dem Museumschef darüber.

Herr Breuninger, Bobbycarfahren

und Modelleisenbahn – wieso gibt es

einen 400 Quadratmeter großen

Spielbereich im Museum?

Spielbereich klingt immer ein bisschen – ich will nicht sagen, abwertend – aber komisch. Es geht natürlich ums Spiel, aber wenn man Kinder beobachtet, die dort einfach nur „spielen“, sieht man, dass sie beginnen, sich zu regulieren. Sie fangen an, über ihr Verhalten im Verkehr nachzudenken. Kindergartenkinder können dort ihren Bobbycarführerschein machen, auch das klingt wieder ein bisschen lustig, aber das ist ein erster Lernkurs zum Verhalten im Straßenverkehr. Das große Ziel ist aber, dass wir Schwellenängste vor Museen abbauen. Für Kinder soll ein Museum etwas sein, das Spaß macht und wo sie gerne hin

Wie zufrieden sind sie mit Umzug

und Neugestaltung ihrer Erlebnis-

und Kinderwelt?

Von den Nutzern, den Kindern und Eltern, erhalten wir sehr positive Rückmeldungen. Der Bereich ist größer geworden, und ich habe das Gefühl, dass die Atmosphäre durch die niedrigeren Decken auch kindgerechter ist. Für das Museum ist es besser, dass die Bereiche jetzt klar abgetrennt sind.

Ist das Verkehrsmuseum

ein Kindermuseum geworden?

Wir sind kein Kindermuseum. Natürlich sind Familien mit Kindern eine wichtige Besuchergruppe. Aber wir versuchen, für jedes Alter etwas zu bieten. Unsere aktuelle Sonderausstellung zur Migration zum Beispiel ist alles andere als eine Kinderausstellung. . Wir wollen immer Punkte bereitstellen, an denen Kinder etwas ausprobieren können. Es macht ja keinen Spaß, wenn Sie in das Museum gehen und Sie haben ständig so kleine, quengelnde Menschen um sich herum.

Besteht die Gefahr, dass man den

erwachsenen Besucher unterfordert?

Das glaube ich nicht. Die herkömmlichen Ausstellungs- und Objekttexte haben den museumsüblichen Tiefgang. Wir haben zum Beispiel, wie ich finde, eine super DDR-Ausstellung, die viel über das System DDR erzählt, am Beispiel des Verkehrs. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene lernen etwas bei unseren Experimenten. Bei einem Versuch in der Dauerausstellung zum Straßenverkehr können sie lernen, wieso man beim Radfahren nicht umfällt. Auch mir ging dabei ein Licht auf.

Ihr Museum bietet Spiele und

Kindergeburtstage an. Wird das

Verkehrsmuseum zur Eventlocation?

Die Gefahr besteht nicht durch Kindergeburtstage. Unser Budget wurde seit 2005 nicht mehr erhöht, die Betriebskosten sind aber stark gestiegen, und wir müssen das Haus auch ständig modernisieren, wir wollen nicht 15 Jahre das Gleiche zeigen. Die Preise können wir nicht mehr erhöhen, wir müssen uns also neue Einnahmequellen erschließen. Als letzte Möglichkeit für uns bleibt, Räume für Veranstaltungen, für Events, zu vermieten. Deswegen haben wir auch den Lichthof umgestaltet. Nur so schaffen wir es, auch weiterhin unsere Eintrittspreise stabil zu halten.

Ändert sich das, was wir gemeinhin

unter einem Museum verstehen?

Werden künftig weniger Originale

ausgestellt?

Im Gegenteil. Ich bin überzeugt, die Zukunft des Museums liegt im Original. Gerade durch die Digitalisierung und die Möglichkeit, alles am Computer nachzubilden, wächst die Aura originaler Ausstellungsstücke. Neue Technik hilft uns, Originale lebendig werden zu lassen. Wir als Verkehrsmuseum stellen ja Mobilität mit Objekten aus, die sich nicht bewegen. Auf einen ruhig stehenden Motor können wir nun ein Bild projizieren, das zeigt, was während der Fahrt im Inneren passiert. Über unsere App können Besucher mit einem Audioguide durch die Ausstellung gehen. Digitalisierung kann also helfen, die Originale interessanter zu machen.

Im Mitmachbereich dürfen und sollen Kinder alles anfassen. Wie oft müssen Sie den Kindern in der normalen

Ausstellung auf die Finger klopfen?

Das ist ein Problem, das alle Altersgruppen betrifft. Wir versuchen, das durch subtile Hinweise zu sagen: Was auf Podesten steht, darf nicht angefasst werden. Was benutzt werden darf, ist mit einer grünen Hand gekennzeichnet. Aber wir stellen fest, dass der Respekt vor den Objekten abnimmt, vor allem bei Erwachsenen. Es gibt mittlerweile Besucher, die setzten sich ganz selbstverständlich in eine jahrhundertealte Kutsche, die klar abgegrenzt ist, um dort ein Selfie zu machen. Das ist ein Problem, doch wir wollen die Objekte nicht vor den Besuchern komplett abschotten.

Das Gespräch führte Philipp Eller.

zur Startseite