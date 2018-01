Führerschein beim Schneeschieben eingezogen In Herrnhut überrascht eine Polizeistreife einen 30-Jährigen.

Symbolfoto © dpa

Herrnhut. Am Donnerstagmorgen hat eine Streife einen Mann in Herrnhut beim Schneeschieben den Führerschein eingezogen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, hätte der 30-jährige seine Fahrerlaubnis auf behördliche Anweisung eigentlich abgeben müssen, bislang war er jedoch dieser Aufforderung nicht nachgekommen. Aus diesem Grund mussten die Beamten zur Tat schreiten. (szo)

zur Startseite