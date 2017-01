Füchsen fällt nach verpatztem Auftakt nicht viel ein Weißwasser verliert gegen den Tabellenführer aus Bietigheim. Strittige Entscheidungen ebnen den Gästen den Weg.

Auch Jeff Hayes (links) war gegen Bietigheim durchaus bemüht, aber ohne die zündenden Ideen. © Gunnar Schulze

Weißwasser. Am Dienstag kam der Spitzenreiter aus Bietigheim zum ersten Eishockey-Zweitligaspiel im neuen Jahr in den Fuchsbau nach Weißwasser. Es war die Begegnung des Dritten gegen den Ersten, das unbestrittene Spitzenspiel des 32. Spieltages. Pünktlich zu der Begegnung meldete sich Verteidiger Nick Bruneteau nach fast dreimonatiger Verletzungspause zurück im Füchsekader. Auch Dominik Bohac konnte spielen, zuletzt hatte der Abwehrmann wegen einer Handverletzung ausgesetzt. Blieb die Frage, ob die zwei Haudegen schon fit genug waren, um dem Tabellenführer ein Match auf Augenhöhe zu liefern.

Zunächst sah es durchaus danach aus. Zwar attackierten die Gäste, trotz ihres verletzungsgeplagten und nur 14-Feldspieler großen Kaders, zwar zeitig, Weißwasser konnte sich aber befreien und Nadelstiche setzen. Parkkonen zielte bei einer ersten guten Gelegenheit knapp drüber (3.). Kurz darauf verpasste Hayes einen Querpass, das Bietigheimer Tor war leer gewesen (4.). Bietigheims Gefährlichkeit wurde deutlich, als Fink einen Konter aus dem eigen Drittel lief und von keinem Lausitzer zu stoppen war – erst beim starken Goalie Maximilian Franzreb war Schluss.

In der Folge, zwischen der 7. und 13. Minute, kassierten die Füchse vier ihrer insgesamt fünf Zeitstrafen – der Knackpunkt des Spiels. Schiedsrichter Dominic Erdle lud viel Unzufriedenheit auf sich, und er leistete sich vor dem 0:1 einen Aussetzer, als er ein Foul an Weißwassers Nick Bruneteau übersah. Die Bahn war frei, Sommerfeld vollstreckte mühelos. Als die Füchse wenig später wieder in Unterzahl waren, lag das eher an der kurzzeitigen Unbeherrschtheit vom offenbar immer noch aufgebrachten Thomas Götz, als am Schiedsrichter. Wieder war es Marcus Sommerfeld, der den Platz zu nutzen wusste und zum 0:2 traf. Die Gäste zeigten sich in Überzahl äußerst gewandt mit der Hartgummischeibe, die Tore waren durchaus keine Zufallsprodukte – wobei der Schiedsrichter der Buhmann der Lausitzer Fans blieb.

Aus der Einfallslosigkeit, die Weißwasser danach befiel, befreite sich Dennis Swinnen. Der beste Torschütze der Füchse nahm einen langen Diagonalpass von Parkkonen auf und ließ Martinovic im Bietigheimer Tor herrlich aussteigen. Und sogar das 2:2 gelang den Füchsen – allerdings schlug Parkkonens Schuss Zehntelsekunden nach der Pausensirene ein. Der Schiedsrichter verweigerte nach Ansicht der Videobilder den Treffer.

Waren die Füchse Ende des ersten Drittels noch drauf und dran, das Spiel wieder auszugleichen, machten sie es Bietigheim im Mittelabschnitt zu einfach. Dass sie ihre Überzahl nicht nutzten, mag man gegen die beste Abwehr der Liga nachsehen. Aber vor dem 1:3 konnte sich René Schoofs beinahe in Seelenruhe vor dem Tor behaupten und quer passen. Schoofs bedankte sich energisch (30.). Auch vor dem 1:4 (32.) wurde Ex-Fuchs McKnight kaum bedrängt, sein präziser, halbhoher Pass landete auf dem einschussbereiten Schläger von Sommerfeld. Danach schaltete nicht nur der dreifache Torschütze einen Gang zurück, die Steelers igelten sich ein gegen einen Kontrahenten, der an diesem Abend zwar bemüht, aber sichtlich ideenlos blieb. Heyer und Ostwald sorgten für Achtungszeichen im Schlussdrittel, zweimal wurde Swinnen gut freigespielt. Doch immer war noch ein aufmerksamer Bietigheimer zur Stelle. Die Gäste fuhren am Ende verdientermaßen mit drei Punkten nach Hause, Weißwasser musste zwei Tabellenplätze abgeben und ist vor dem Gastspiel in Riessersee am Freitag nun Fünfter. Am Sonntag kommt Dresden zum Derby in den Fuchsbau.

