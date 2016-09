American Football Füchse zieht es in die Oberliga Das Radebeuler Seniorenteam empfängt am Sonntag die Berlin Kobras zum Aufstiegsspiel.

© Symbolbild/Anne Hübschmann

8 Spiele 8 Siege, so lautet die abschließende Saisonbilanz des Radebeuler Seniorteams bei den Suburbian Foxes. Coach Paul Martens kann das erste Mal in seiner jungen Trainerlaufbahn eine perfekte Saison vorweisen. Der 31 jährige hat viel für den Erfolg getan, flog unter anderem Anfang des Jahres für eine Woche zu einem Trainerlehrgang in die USA.

Wenn auch das neunte Spiel siegreich gestaltet werden kann, steht sein nächster Erfolg zu Buche – der aufstieg in die Oberliga. Der Gegner, die Berlin Kobras, ist schlagbar, leistete sich zuletzt auch seinen Ausrutscher gegen Erkner. „Wir wollen aufsteigen, auch wenn wir nicht als Favorit in dieses Spiel gehen“, gibt sich Coach Martens vorsichtig optimistisch.

Radebeul geht nach dem Umbruch der letzten Jahre mit einem starken Team ins Aufstiegsduell und setzt zudem auf ein volles Haus im Lößnitzstadion (Beginn Sonntag, 16 Uhr). Der Aufstieg würde außerdem ein verbessertes Ranking innerhalb von Sachsen zur Folge haben. Die Foxes wären dann hinter den Dresden Monarchs und den Leipzig Lions die Nummer 3. (kn/rt)

