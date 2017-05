Füchse-Verteidiger spielt künftig in Schweden Dass die Füchse den bärenstarken finnischen Verteidiger kaum würden halten können, war absehbar.

Patrik Parkkonen © André Schulze

Weißwasser. Patrik Parkkonen wechselt nach zwei Jahren bei den Lausitzer Füchsen in die zweite schwedische Liga zu BIK Karlskoga. Die Verpflichtung gab der schwedische Verein bereits am 25. April bekannt. Dass die Füchse den bärenstarken finnischen Verteidiger kaum würden halten können, war absehbar. Der 24-jährige Finne war mit 50 Scorerpunkten in 52 Saisonspielen der gefährlichste Verteidiger der DEL 2. In seinem ersten Füchsejahr war sein Stern vor allem in den Playdowns aufgegangen, als er in fünf Spielen gegen die Heilbronner Falken fünf Tore erzielte und drei Vorlagen gab. (fth)

