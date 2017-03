Füchse verpassen Viertelfinale gegen Dresden Im direkten Duell um den fünften Platz unterliegen die Lausitzer mit einem Minikader in Kaufbeuren.

Das Füchse-Tor stand in Kaufbeuren oft unter Druck. Hier hat der Kaufbeurer Christoph Kiefersauer eine Riesenchance, scheitert aber an Füchse-Torwart Maximilian Franzreb. © Titus Fischer

Schade – stat Sachsenderbys im Play-off Viertelfinale gegen die Dresdner Eislöwen spielen die Lausitzer Füchse ab dem 14. März in einer Best-of-Seven gegen die Kassel Huskies um den Einzug ins Play-off Halbfinale. Um Duelle gegen die Dresdner Eislöwen zu Erreichen, die sich mit einem Kantersieg am Sonntagabend in Rosenheim den vierten Tabellenplatz gesichert haben, wäre ein voller Erfolg in Kaufbeuren notwendig gewesen. Füchse-Trainer Hannu Järvenpää – übrigens als Trainer des Jahres in der DEL 2 geehrt – hatte vor dem Spiel angekündigt, bei eine Unentschieden kurz vor Schluss den Torwart vom Eis zu nehmen, weil nur drei Punkte den fünften Platz bringen würden, aber davon waren die Füchse bei der 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)-Niederlage am Ende weit entfernt.

Das hatte auch mit der angespannten Personalsituation der Füchse zu tun, die in Kaufbeuren neben den schon länger verletzten Geiseler und Svoboda auch auf die kurzfristig ausgefallenen Jeff Hayes und Thomas Götz verzichten mussten. Trainer Hannu Järvenpää standen nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung. In der Abwehr wechselten die fünf verbliebenen Verteidiger reihum durch, im Angriff wurden die bisher gewohnten Sturmreihen kräftig durcheinander gewirbelt. Zum Beispiel stürmte der junge Warttig an der Seite von Just und Swinnen.

Schon nach gut einer Minute schlug es zum ersten Mal ein. Torwart Franzreb hatte gegen Laaksonen, der einen 2:1-Konter allein abschloss, keine Chance. Danach stand der Füchse-Torwart fast das gesamte Drittel über im Mittelpunkt und machte seine Sache sehr gut, auch iin den Unterzahlsituationen, die die Füchse ohne Gegentor überstanden. Selbst nach vorn gelang den Füchsen allerdings nichts. Der knappe Spielstand nach dem ersten Drittel war aus Sicht der Gäste noch das Beste.

Im Mitteldrittel blieb es zunächst bei der Überlegenheit der mit vier vollen Reihen spielenden Gastgeber. Nach einem schnellen Angriff erhöhte Karevaara, der ebenfalls einen 2:1-Konter allein abschloss, auf 2:0 (28.). In der 32. Minute (!) hatten die Füchse ihre erste gefährliche Aktion im Spiel, als Parkkonen auf Swinnen spielte, der aber an Vajs scheiterte. Der Kaufbeurer Torwart war am Sonnabend Torwart zum besten Torwart und sogar zum besten Spieler der DEL 2 ausgezeichnet worden und zeigte seine Klasse später in diesem Spiel auch noch mehrfach. Nach einem Wechselfehler saß Swinnen dann allerdings zwei Minuten auf der Strafbank, und gerade, als er zurückkam, schlug der dritte Kaufbeurer Finne zu. Blomquist schoss aus dem Bullykreis einfach ab und traf. Damit war das Spiel entschieden – eigentlich.

Nichts deutete darauf hin, dass die Füchse noch einmal zurückkommen könnten, aber dann nutzten sie eine Strafe gegen Kaufbeuren zum 3:1-Anschlusstreffer. Mücke hatte von de Blauen Linie abgezogen. Der Puck ging durch viele Spieler hindurch und wurde eventuell von Schmidt noch abgefälscht. Wenig später kassierte der Kaufbeurer Szwez nach einem Foul an Schmidt eine Spieldauerstrafe. In den ersten zwei Minuten der Fünf-Minuten-Strafe noch im Mitteldrittel hatten die Füchse durch Parkkonen, Swinnen und Just noch gute Chancen, aber der zweite Füchse-Treffer wollte nicht fallen.

Die verbleibenden drei Minuten zu Beginn des Schlussdrittels konnten die Füchse nicht nutzen, blieben diesmal auch ohne große Chancen. Und als dann der Kaufbeurer Simon Schütz zu einem Alleingang ansetzte, vor das Tor zog und Franzreb den Puck zum 4:1 durch die Beine schob, war die Partie entschieden. Als Palka dann auf die Strafbank musste, erzielte Oppolzer mit einem schön herausgespielten Tor den Endstand. Die Füchse-Fans, die das letzte Mal die altehrwürdige Eishalle in Kaufbeuren besuchten (zur neuen Saison soll ein Zwilling der Weißwasseraner Eisarena fertig sein), skandierten nach der Schluss-Sirene: „Und jetzt schießt ihr Dresden raus!“

Die Füchse haben jetzt neun Tage Pause, in denen nach Aussage von Järvenpää zumindest Götz und Hayes wieder fit werden. Dann, ab dem 14. März, geht es in einer Best-of-Seven Serie gegen die Kassel Huskies um den Einzug ins Halbfinale. Das erste Heimspiel ist am 17. März. Gegen Kassel haben die Füchse in dieser Saison die ersten beiden Spiele verloren, die beiden letzten aber gewonnen …

Statistik

ESV Kaufbeuren – Lausitzer Füchse 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

1:0 Jere Laaksonen 1:19 (Assist: Schmidle, Pfaffengut)

2:0 Joona Karevaara 27:27 (Haase, Blomqvist)

3:0 Sami Blomqvist 33:50 (Szwez, Gracel)

3:1 André Mücke 36:05 (Überzahl, Fischer)

4:1 Simon Schütz 44:47 (Woidtke, Karevaara)

5:1 Daniel Oppolzer 49:44 (Überzahl, Blomqvist, Gracel)

Kaufbeuren

Tor: Vajs

Verteidigung: Ketterer, Haase, Woidtke, Pozivil, Pfaffengut, Schütz

Sturm: Schmidle, Fröhlich, Szwez, Thomas, Schäffler, Laaksonen, Gracel, Oppolzer, Wolter, Blomqvist, Karevaara, Kiefersauer

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Bruneteau

Sturm: Swinnen, Just, Warttig – Kubail, Schmidt, Palka – Lüsch,Fischer, Heyer

Schiedsrichter: Eric Daniels

Strafen: Kaufbeuren 11 + 20 (Szwez), Weißwasser 10

Zuschauer: 2 335

