Füchse verpassen Überraschung beim Spitzenreiter Die schnelle Führung verteidigen die Lausitzer fast 50 Minuten, aber dann geht es den Bach runter.

Patrik Parkkonen brachte die Füchse früh in Führung und wurde nach der Partie als bester Gästespieler ausgezeichnet. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse haben eine Überraschung beim Spitzenreiter Bietigheim Steelers verpasst und am Freitagabend mit 4:1 (0:1, 0:0. 4:0) verloren. Lange Zeit schien es, als sei sogar ein Sieg für die Füchse möglich. Dass die Füchse den verpasst haben, lag wieder einmal auch an der eigenen, schlechten Chancenverwertung.

Im Gegensatz zu den Partien des vergangenen Wochenendes, die die Füchse am Ende beide verloren, nachdem sie früh in Rückstand gerieten, waren die Lausitzer diesmal von der ersten Sekunde an hellwach und vermieden nicht nur einen Rückstand, sondern gingen nach nur 20 Sekunden selbst in Führung. Jakub Svoboda lief über die rechte Seite mit Tempo ins Drittel und zog ab. Sein Schuss ging zwar am langen Pfosten vorbei, aber Patrick Parkkonen holte sich die Scheibe in der Ecke, lief hinten um das Tor und versenkte den Puck dann aus spitzem Winkel. Der Steelers-Torwart Martinovic war zwar da, aber irgendwie war Platz zwischen seiner Schulter und dem Pfosten an der kurzen Ecke.

Der Paradereihe der Füchse schien das zusätzlichen Auftrieb zu geben. Jedenfalls scheiterte wenig später Dennis Swinnen nur knapp an Martinovic (2.) und ließ Svoboda erst einen Verteidiger aussteigen, um dann an Martinovic zu scheitern. Die Bietigheimer kamen zunächst schlecht ins Spiel, ihren ersten Schuss gaben sie erst nach acht Minuten ab. Und als die laut Statistik in Überzahl so starken Bietigheimer nach einer Strafe gegen Mücke den Ausgleich zu erzielen versuchten, hatte Kubail die Riesenchance zum 2:0. Am langen Pfosten angespielt, brachte er die Scheibe nicht im leeren Tor unter (10.). Danach war es im ersten Drittel ausgeglichen. Füchse-Torwart Konstantin Kessler hinterließ einen sicheren Eindruck. Der Spitzenreiter schaffte es aber auch nicht, sich die ganz klaren Chancen zu erspielen.

Im Mitteldrittel war nun zu erwarten, dass die Steelers die Kräfteverhältnisse gerade rücken würden – aber nicht dergleichen. Die erste Chance hatten wieder der Füchse, als in Überzahl nach einem Schuss die Scheibe frei im Torraum liegenblieb, aber alle Spieler ausgeblockt wurden. Nach und nach machten die Gastgeber mehr Druck. Lukes spielte einen 2:1-Konter auf Cabana, aber der verfehlte das Tor. Die Füchse blieben mit Kontern gefährlich. Hayes (27.) hatte eine gute Chance, und dann Fischer das 0:2 bei einem 2:1-Konter auf dem Schläger, aber er schoss vorbei, zehn Sekunden später traf Schmidt aus drei Metern nur Martinovic.

Wenn man beim Spitzenreiter gewinnen will, muss man solche Chancen auch mal nutzen. Es blieb ausgeglichen. Einen Konter der Gastgeber (Schoofs verpasste knapp, beantworteten die Füchse mit einer Hayes Chance. Wiederum im Gegenzug war es ganz eng. Swinnen verschob das Tor, als die Scheibe frei im Torraum lag und bevor Ostwald sie klärte. Er musste auf die Srafbank, aber auch das überstanden die Füchse ohne große Probleme.

Im Schlussdrittel schien es, als sollten die Gastgeber weiter vergeblich dem Rückstand hinterher rennen. Aber dann brach in der 50. Minute der Bann. Als der Puck zentral vor dem Füchse-Tor liegenblieb, nutzte Zientek die Chance, zog aus acht Metern ab und traf.

Danach ging es aus Sicht der Füchse binnen vier Minuten den Bach runter. Nur eine Minute nach dem Ausgleich stand es 2:1. Lukes zog bei einem 2:1-Konter allein ab und traf trotz freie Sicht für Kessler. Unmittelbar nach dem Treffer nahm Füchse-Trainer Hannu Järvenpää eine Auszeit. Die Füchse gerieten sofort in Unterzahl, überstanden dies zwar, aber dann spielte Lukes den Ex-Fuchs Markus Sommerfeld am langen Pfosten frei. Der wartete lange und hob die Scheibe dann an Kessler vorbei ins Netz (55.). Die Füchse rannten danach zwar weiter an, aber echte Torgefahr erzielten sie nicht mehr. Und als sie dann alles riskierten und Torwart Kessler vom Eis nahmen, traf der andere Ex-Fuchs Matt McKnight aus dem eigenen Drittel zum 4:1-Endstand.

Trainer Hannu Jarvenpää war danach danach nicht unzufrieden. „We´re back on track – Wir sind zurück in der Spur“, sagt er nach dem Spiel.

Nach nun drei Niederlagen in Folge ist ein Sieg am Sonntag im Sachsenderby gegen Crimmitschau umso wichtiger.

Statistik

Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

0:1 Patrik Parkkonen 0:20 (Assist: Svoboda)

1:1 Benjamin Zientek 49:38 (Cabana, Brown)

2:1 Max Lukes50:50

(McKnight, Steingroß)

3:1 Marcus Sommerfeld 54:05 (Lukes, McKnight )

4:1 Matt McKnight 59:25 (empty net, ohne Assist)

Bietigheim

Tor: Martinovic

Verteidigung: Auger, Schwarz, Steingroß, Borzecki, Prommersberger, Brown, Alt

Sturm: Sommerfeld, Zientek, Just, Wrigley, McKnight, Schoofs, Weller, Mechel, Cabana

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Fischer – Kubail, Warttig

Schiedsrichter: Roland Paule

Strafen: Bietigheim 6, Weißwasser 10

Zuschauer: 2 486

