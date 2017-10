Füchse verlieren im Penalty-Krimi Das Sachsenderby gegen Dresden lebt vor allem bis zur Spannung. Davidek sorgt für den Sieg der Eislöwen.

In dieser Szene kam die Hoffnung zurück: Füchse-Stürmer Marius Stöber erzielt mit einer akrobatischen Einlage im Nachsetzen den Anschlusstreffer zum 1:2 gegen die Dresdner Eislöwen. © Joachim Rehle

Was für eine Spannung. Gut 63 Minuten war es ein verbissen, teilweise verkrampft geführtes Sachsenderby zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eislöwen ohne spielerischen Glanz. Doch in der Verlängerung wurde es dramatisch. Nach einem Foul an André Mücke traf Kyle Just für Weißwasser. Zu früh gefreut. Das Tor zählte jedoch nicht, weil vorher abgepfiffen war. Mücke trat zum Penalty an, scheiterte jedoch an Marco Eisenhut am Dresdner Tor. So blieb es beim 2:2 – und nun wurde die Entscheidung zum absoluten Nervenkitzel. Drei Schützen pro Team reichten nicht. Erst dann machte Martin Davidek mit seinem zweiten verwandelten Penalty vor 2 668 Zuschauern den 3:2-Auswärtssieg für die Dresdner klar.

Das Duell der „besten Freunde“, wie es die Füchse auf ihrer Internetseite ankündigten, war kein Freundschaftsspiel. Das war angesichts der permanenten Brisanz sowieso nicht zu erwarten, und angesichts der Ausgangslage schon gar nicht. Während die Dresdner trotz schwankender Leistungen mit der Ausbeute von 17 Punkten aus ihren ersten zehn Spielen einigermaßen zufrieden sein konnten, lief es für die Weißwasseraner mit nur neun Zählern aus neun Spielen weniger rund.

Nach der starken Vorsaison, als die Füchse mit laufintensivem und offensivfreudigem Eishockey die Fans begeisterten und die Konkurrenten beeindruckten, muss sich das Team neu finden. Der Umbruch im Sommer war enorm, fast die halbe Mannschaft musste ersetzt werden. Ein großer Aderlass sei das gewesen, meinte auch Eislöwen-Coach Franz Steer vor der Partie. Erste Pläne, Top-Scorer Dennis Swinnen aus Ingolstadt und Dominic Bohac aus Schwenningen zurückzuholen, haben sich zerschlagen, beide wollen sich in der DEL durchsetzen.

Järvenpää hatte Geduld eingefordert, das Team werde Schritt für Schritt zusammenwachsen. „Was wir jetzt tun können, ist, an uns glauben und weiter hart arbeiten“, sagte der Finne. Und Franz Steer, Chefcoach der Eislöwen, warnte vor dem vermeintlich angeschlagenen Gegner: „Weißwasser hat eine junge Mannschaft, die immer 60 Minuten hart arbeitet. Es ist schwierig, gegen sie zu spielen, auswärts sowieso.“ Das sollte sich bestätigen.

Bei den Füchsen gab Verteidiger Chris Owens nach einem Daumenbruch, den er vor der Saison erlitten hatte, sein Debüt. Dafür blieb Stürmer Viktor Lennartsson als fünfter ausländischer Profi draußen. Diesmal passen musste Roberto Geiseler. Die Dresdner hatten einige personelle Sorgen. Petr Macholda (Schulter) und Matt Siddall (Adduktoren) fallen längerfristig aus. Zudem fehlten Torwart Sebastian Stefaniszin und Steve Hanusch, der sein „Heimspiel“ in der Lausitz verpasste.

Nach einem nervösen Beginn mit vielen kleinen Fehlern und bestenfalls Halbchancen auf beiden Seiten fanden die Gäste kurzzeitig ins Spiel. Den Versuch von Martin Davidek konnte Füchse-Keeper Maximilian Franzreb abwehren (12.), kurz darauf half seine Parade gegen Steven Rupprich nichts. Der Dresdner Stürmer setzte den Nachschuss ins Netz (13.). Plötzlich hatten die Eislöwen die Oberhand, und nach Solo von Davidek war der Weg frei für Nick Huard, der die große Freiheit zum 2:0 nutzte. Doch Weißwasser wehrte sich. Marius Stöber erzielte spektakulär im Fallen den Anschlusstreffer (16.). Die zweite Überzahl zum Ende des ersten Drittels blieb zwar folgenlos, aber die Füchse erhöhten nach der Pause den Druck. Die Schüsse von Steven Bär (22.) und Yannick Mund (23.) konnte Marco Eisenhut im Tor der Eislöwen parieren, aber dann traf Mücke mit einem scharfen Schlenzer von der blauen Linie zum 2:2 (24.). Für den Füchse-Kapitän, der von 2010 bis 2014 für die Eislöwen gespielt hatte, ein besonderes Tor.

Ein anderer Ex-Dresdner hatte weniger Schussglück. Feodor Boiarchinov scheiterte an Eisenhut (30.). Wenn im Eishockey nach einem Punktsystem wie beim Boxen gewertet würde, wäre die zweite Runde deutlich an die Füchse gegangen. Sie agierten entschlossener und aggressiver. Doch es blieb beim ausgeglichenen Spielstand – und das hart, aber fair geführte Derby spannend. Füchse-Top-Scorer Anders Eriksson wurde bei seiner Chance von mehreren Dresdnern gestört (48.). Auf der anderen Seite scheiterte Juuso Rajala an Franzreb (56.). Dann ging es in die Verlängerung.

Statistik

Lausitzer Füchse – Dresdner Eislöwen 2:3 n. P. (1:2, 1:0, 0:0)

0:1 Steven Rupprich 12:06 (Assist: Höller)

0:2 Nick Huard 13:08 (Davidek)

1:2 Marius Stöber 15:05 (Mund)

2:2 André Mücke 23:07 (Neuert, Bodó )

2:3 Martin Davidek 65:00 Penalty

Penaltyschießen: Just + / Pielmeier +, Erisson - / Garten - , Owens + / Davidek +, Davidek + / Just -

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Kania, Mücke – Hoffmann, Mund

Sturm: Schmidt, Just, Tegkaev – Bodo, Eriksson, Neuert – Boiarchinov, Götz, Warttig – Stöber

Dresdner Eislöwen

Tor: Eisenhut

Verteidigung: Zauner, Kramer – Veisert, Boutin – Schmidt

Sturm: Rupprich, Huard, Schiemenz – Rajala, Davidek, Höller – Garten, Walther, Pielmeier – Grafenthin, Glemser

Schiedsrichter: Roland Aumüller, Jakub Smitka

Strafen: Weißwasser 2, Dresden4

Zuschauer: 2 668

