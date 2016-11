Füchse verlieren haushoch in Kaufbeuren Die Lausitzer Füchse aus Weißwasser gehen in Kaufbeuren 0:7 unter. Verdient, aber auch mit einer Schiedsrichter-Show.

Da war noch ein Fünkchen Hoffnung: Dennis Swinnen scheitert mit einem Versuch Ende des ersten Drittels mit einem Versuch am Kaufbeurer Torwart Stefan Vajs. © Titus Fischer

Diesen 1. November werden die Lausitzer Füchse nicht so schnell vergessen, obwohl sie es wohl gern würden. Die bislang so positiv auftretenden Weißwasseraner verloren nach einer ganz schwachen Leistung beim Tabellenletzten ESV Kaufbeuren demütigend mit 0:7. In schlechter Erinnerung behalten werden die Füchse das Spiel aber auch wegen Hauptschiedsrichter Ulrich Hatz. Der Architekt aus Trostberg zeigte den Füchsen in der 35. Minute, als die Partie beim Zwischenstand von 4:0 längst entschieden hat, wer auf dem Eis das sagen hat. Er brachte sogar den sonst so ruhigen Füchse-Trainer Hannu Järvenpää zur Weißglut und schickte ihn nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Spieldauerstrafe in die Kabine. Wenig später drängten sich zeitgleich fünf(!) Füchse-Spieler auf der Strafbank.

Eigentlich begann das Spiel so, wie das letzte geendet hatte. Beim 7:5-Heimsieg über Heilbronn am Sonntag hatten die Füchse in den letzten vier Minuten ihre Linie verloren und noch drei Gegentore kassiert, die da aber lediglich für einen bitteren Beigeschmack gesorgt hatten. Diesmal benötigten die Füchse nur 13 Sekunden für ein, fünf Minuten für zwei und knapp zwölf Minuten für drei Gegentore. Danach war die Partie praktisch entschieden.

Nach 13 Sekunden, direkt vom Bully weg, hatte Kaufbeurens Kapitän Osterloh mit einem Rückhandschlenzer unter die Latte getroffen. Die geschockten Füchse kamen nicht ins Spiel, Ostwald musste auf die Strafbank – und dann kam auch noch Pech hinzu: Beim Überzahlangriff spielte Kaufbeurens Fröhlich den Puck flach vor das Tor, vom Schlittschuh eines Weißwasseraners rutschte der Puck vorbei am verduzten Franzreb ins Tor.

Nach dem 0:2 wurden die Füchse zwar etwas besser, kamen auch zu einem Überzahlspiel mit einem guten Distanzschuss von Svoboda, aber insgesamt spielten die Kaufbeurer auch mit einem Spieler weniger sehr aggressiv und ließen wenig zu. Als dann Fröhlich bei der nächsten Überzahlsituation den Puck zum 3:0 unter die Latte hämmerte, reagierte Füchse-Trainer Järvenpää damit, dass er Torwart Maximilian Franzreb vom Eis nahm, wohl um ein Zeichen zu setzen. Konstantin Kessler nahm seinen Platz ein. Die Füchse stabilisierten sich danach zwar, Heyer traf das Außennetz, Lüsch und Swinnen scheiterten an Torwart Vajs, aber die Gastgeber gingen mit einem verdienten Drei-Tore-Vorsprung in die Kabinen.

Im Mitteldrittel versuchten die Füchse zunächst, den Anschluss herzustellen. Svobodas Schuss wurde gehalten. Als die Kaufbeurer dann erneut in Überzahl auf 4:0 erhöhten, war das der endgültige K.-o. für die Füchse. Das Spiel hätte locker zu Ende gespielt werden können, wäre nicht Ulrich Hatz der Schiedsrichter gewesen. Erst gab er ohne die mögliche Videokontrolle ein Überzahltor von Ostwald wegen Torraumabseits nicht. Als wenig später die Lausitzer Füchse bei einem Wechsel etwas länger brauchten, sprach er sofort eine Zwei-Minuten-Strafe (verzögerter Wechsel) aus – was äußerst selten angewandt wird, erst recht nicht bei so einem Spielstand und ohne Vorwarnung.

Als die Füchse nicht schnell genug einen Spieler auf die Strafbank schickten, gab es sofort die nächste Strafe. Und als sich Topscorer Roope Ranta wegen dieser unnötigen „Eskalation“ aufregt, hagelte es eine Zehn-Minuten-Strafe gegen ihn. Das brachte den sonst so besonnen Hannu Järvenpää endgültig auf die Palme. Für sein Schimpfen kassierte er sofort eine Spieldauerstrafe. Und nach 30 Sekunden 3:5-Unterzahl musste auch noch Bohac nach einer Schlägerei in die Box - aber kein Gegner. Sieben Sekunden später stand es 0:5, weitere sechs Sekunden später 0:6. Gerade beim zweiten Gegentreffer wirkte es so, als wollten die Füchse mit Teilnahmslosigkeit protestieren. Der Rest des Spiels ist schnell erzählt. Die Füchse versuchten sich vergeblich am Ehrentreffer, Kaufbeuren legte ein weiteres Überzahltor nach, hatte nach fünf Überzahltreffern in den vorangegangenen 14 Spielen damit sechs Powerplay-Tore in diesem einen erzielt.

Hannu Järvenpää hatte in der Pressekonferenz die Lacher auf seiner Seite. Natürlich gratulierte er Kaufbeuren („Die beste Mannschaft, die ich bisher gesehen habe.“), bevor er entgegen allen Erwartungen doch etwas zum Schiedsrichter sagte. „Auch wenn ich danach ins Gefängnis muss, sage ich etwas. Der Schiedsrichter und ich, wir haben heute beide Fehler gemacht. Aber ich denke, er hat mehr Fehler gemacht als ich.“

Järvenpää wird hoffen, dass er Hatz so schnell nicht wiedersieht, erst recht nicht am 11. November, beim nächsten Spiel, dem Sachsenderby gegen Crimmitschau.

Statistik:

ESV Kaufbeuren – Lausitzer Füchse 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

1:0 Sebastian Osterloh 0:13 (Assist: Fröhlich)

2:0 Michael Fröhlich 4:56 (Überzahl, Laaksonen, Jeffrey Szwez)

3:0 Michael Fröhlich 11:49 (Überzahl, Pozivil, Osterloh)

4:0 Simon Olsson 28:54 (Überzahl: Schütz )

5:0 Branden Gracel 35:53 (Überzahl 2, Olsson)

6:0 Branden Gracel 35:59 (Überzahl 2, Olsson, Karevaara)

7:0 Michael Fröhlich 52:08 (Überzahl, Szwez, Pozivil)

