Füchse vereinbaren erste Testspiele Dem Trainingsauftakt am 1. August folgt ein Heimspiel gegen die Eisbären Berlin.

Die ersten Vorbereitungsspiele der Lausitzer Füchse stehen fest. Wie bereits bekannt, wird der Eishockey-Zweitligist aus Weißwasser am 1. August mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnen.

Das erste Testspiel findet am 11. August, um 19.30 Uhr, statt – und ist sogleich das Traditionsderby gegen die Eisbären Berlin. Die Partie sei zugleich auch das einzige Heimspiel in der Vorbereitung, erklärte Füchse-Sprecher Andreas Friebel. Der Kartenverkauf dazu startet am Donnerstag, dem 20. Juli. Die Kartenpreise liegen zwischen 13 Euro für einen Stehplatz und 21 Euro für den Sitzplatz (Vollzahler).

Am ersten Septemberwochenende ist das Team von Cheftrainer Hannu Järvenpää zu einem Turnier bei Alba Volán Székesfehérvár zu Gast. Der Klub aus Ungarn spielt in der „Erste Bank Eishockey Liga“ (EBEL). Fest vereinbart sind bislang auch zwei Testspiele gegen die Süd-Oberligisten Landshut (8. September) und Selb (10. September).

Die Bekanntgabe weiterer Testspiele soll in den nächsten Wochen erfolgen. Am 15. September beginnt die neue Saison in der DEL 2. (SZ)

