Füchse-Torwart der Mann des Spiels Maximilian Frenzreb lässt die Dresdner beim 3:0-Sieg verzweifeln – aber die Komplimente gibt er ans Team weiter.

Weiße Weste im Derby: Arturs Kruminsch (Nummer 9) scheitert an Weißwassers Goalie Maximilian Franzreb (rechts). © Lutz Hentschel

Was für eine Party am Sonntagabend im Fuchsbau. Weißwasser gewinnt nicht einfach nur das Sachsenderby gegen Dresden, die Lausitzer treten auf wie eine Spitzenmannschaft in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) 2. Der Erfolg ist nie wirklich gefährdet und Trainer Hannu Järvenpää zu Recht „sehr glücklich und stolz auf mein Team“. Nach dem 3:0 (0:0, 2:0, 3:0) über den Rivalen aus der Landeshauptstadt schicken die Füchse-Fans die Gäste singend mit der Botschaft nach Hause: „Und so spielt man Eishockey.“

Die Gastgeber sind von Beginn an entschlossener, setzen die Eislöwen selbstbewusst in deren Drittel unter Druck, auch wenn Dresden zunächst gut gegenhält. Keeper Kevin Nastiuk gegen André Mücke (2.) und Jakub Svoboda (15.). Mit dem ersten Abschnitt ist auch Gäste-Coach Bill Stewart noch zufrieden. „Beide Mannschaften haben intensiv gearbeitet, das war Play-off-Atmosphäre“, meint der Kanadier. Auf Seiten der Füchse verhindert Maximilian Franzreb mit der Schulter einen Treffer von Alexander Höller (17.). Der Goalie wird mit seinen Paraden zum Mann des Spiels. „Es waren schon ein paar gute dabei, aber die ganze Mannschaft hat gut gespielt“, meint der 20-Jährige, der mit einer Förderlizenz der Berliner Eisbären in Weißwasser hält.

Doppeltorschütze Swinnen

„Wir haben zusammengehalten, jeder hat für jeden gekämpft, so hat es am Ende gereicht“, meint Franzreb. Im zweiten Durchgang gehen die Füchse durch die Treffer von Marius Schmidt, der nach einer starken Kombination vollendet (30.), und Dennis Swinnen, dessen Schuss Nastiuk trotz freier Sicht nicht parieren kann (32.), mit 2:0 in Führung. Weißwasser bietet den Dresdnern nur wenige Lücken, und die können sie nicht nutzen: Arturs Kruminsch vergibt aus Nahdistanz (34.).

Das Schlussdrittel beginnt für die Füchse nach Maß. Es dauert nur 38 Sekunden, bis der Puck zum 3:0 einschlägt. Swinnen vollendet nach Vorarbeit von Jakub Svoboda. Järvenpää lobt seine Top-Reihe und den Doppeltorschützen besonders. Der Stürmer habe nach seiner Verletzung hart gearbeitet. „Jetzt spielt er wirklich auf einem hohen Niveau.“ Wie die gesamte Mannschaft.

Anders ist die Situation bei den Dresdnern, die sich nicht wirklich zu einer Schlussoffensive aufraffen können. Die beste Chance hat Brendon Cook, als er frei auf Franzreb zuläuft, aber auch in dieser Situation hat der junge Torwart die Ruhe weg und hält sein Tor sauber. Der Shutout sei für ihn natürlich etwas Besonderes, aber nicht allein sein Verdienst. „Dazu braucht man eine Top-Mannschaft, die schnell aus dem eigenen Drittel raus spielt, aufs gegnerische Tor zuläuft. Das Gesamtpaket muss stimmen.“ Und das stimmt zurzeit bei den Füchsen, die im Gegensatz zu Dresden eher als Abstiegskandidat denn als Meisterschaftsanwärter in die Saison gegangen waren. „Wenn du als Team spielst und jeder fightet für jeden, dann kannst du in dieser Liga jeden schlagen“, meint Franzreb. „Wir laufen viel, wenn einer die Scheibe verliert, rennt der andere den Meter mehr. Es sind die Kleinigkeiten, die entscheiden.“ Oder mit anderen Worten: „Wir haben uns alle den, hm, Arsch aufgerissen.“ Doch trotz des derzeitigen Höhenfluges müsse man auf dem Boden bleiben, sagt der Torhüter – und ist sich dabei einig mit seinem Trainer. Järvenpää nutzt nämlich die Vorlage seines Kollegen Stewart, der die Dresdner Krise mit dem Verweis kleiner redet, dass die Saison noch lang ist und im Oktober noch keine Titel zu gewinnen sind. „Es ist noch viel zu tun.“

Was für das Team gilt, nimmt sich auch Franzgreb an. Jedes Spiel bringe ihn weiter, sagt der Youngster. „Egal, in welcher Liga du zum Einsatz kommst. Man hat das bei vielen jungen Torhütern in den vergangenen Jahren gesehen: Wenn sie spielen, sind sie in zwei, drei Jahren ganz oben und spielen auf einem Top-Niveau.“ Erst einmal aber genießt er es, mit den Füchse-Fans zu feiern. „Kompliment, sie haben einen super Job gemacht. Die Stimmung war großartig.“ Aus Dresden waren nur maximal 250 statt der möglichen 370 Fans aus Dresden mit in die Lausitz gekommen.

Die nächsten Spiele der Füchse sind am Freitag in Ravensburg und am Sonntag zu Hause gegen die Wölfe Freiburg. Auch dann soll im Fuchsbau wieder gejubelt werden – auch wenn es kein Derby ist.

