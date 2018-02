Füchse-Topscorer fällt für unbestimmte Zeit aus

Die Füchse müssen vorerst auf die Tore und Vorlagen von Anders Eriksson (vorn) verzichten. © Thomas Heide

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse müssen vorerst auf ihren Stürmer Anders Eriksson verzichten. Das teilte Füchse-Sprecher Ronald Byron am Dienstag mit.

Der 32-jährige Schwede musste am Sonntag beim Derby in Crimmitschau nach einem Check im ersten Drittel das Eis verlassen. Offenbar verletzte er sich bei der Aktion schwerer. Um was für eine Verletzung im Bereich des Oberkörpers es sich handelt und wie lange er ausfällt, sei noch unklar, sagt Ronald Byron. Erst die nächsten Untersuchungen, die noch für diese Woche geplant sind, sollen Aufschluss darüber geben.

Eriksson ist mit 43 Punkten, davon 16 Tore und 27 Vorlagen, der derzeit beste Scorer der Lausitzer Füchse. (szo)

