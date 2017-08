Füchse starten mit Vorverkauf Damit sind auch die Karten für die Heimspiele gegen Dresden und Crimmitschau erhältlich.

Ab Dienstag gibt es Tickets für die neue Füchse-Saison. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Am Dienstag beginnen die Lausitzer Füchse mit dem Verkauf für alle Heimspiele bis zum 3. November. Tickets sind ab zehn Uhr über alle Vorverkaufsstellen sowie über etix.com im Internet und die Geschäftsstelle in der Straße der Kraftwerker 11 erhältlich, so Pressesprecher Andreas Friebel.

Besonders begehrt dürften sicherlich die beiden Sachsen-Derbys sein. Am 24. September spielen die Füchse gegen Crimmitschau. Am 20. Oktober ist dann Dresden zu Gast. Die Geschäftsstelle der Füchse hat am Dienstag bis 16 Uhr und am Donnerstag bis 18 Uhr geöffnet.

In dieser Zeit können, wie bisher auch, die bestellten Dauerkarten abgeholt werden. Bei den Dauerkarten hatte der Zweitligist dank der Treue der Fans einen neuen Rekord aufgestellt. Erstmals liegen mehr als 700 verbindliche Reservierungen für die neue Saison vor. (SZ)

