Füchse-Sponsorenpool wächst weiter Die Lausitzer Füchse haben weitere Zusagen von Sponsoren erhalten.

Werbung im Eisstadion © André Schulze

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben weitere Zusagen von Sponsoren erhalten, den DEL 2-Klub auch in der neuen Saison zu unterstützen. Das teilte Vereinssprecher Andreas Frieben mit.

Zu den Partnern gehört die Reha Vita aus Cottbus, die laut Friebel bereits mit dem FC Energie Cottbus und dem Olympiastützpunkt Brandenburg kooperiert. Auch die Betonwerke Kunaschk GmbH aus Neschwitz hat ihren Sponsorenvertrag verlängert. Das Unternehmen in der Nähe von Bautzen ist einer der größten Hersteller von Betonsteinen in Sachsen.

Darüber hinaus werden unter anderem die Nickel Fenster GmbH aus Weißwasser, der HDH Wartungsservice aus Mühlrose, Hilzinger Fenster+Türen aus Boxberg, die Schwella + Partner Steuerberatungsgesellschaft aus Cottbus und die Apotheke am Eisstadion in Weißwasser die Füchse in der neuen Saison unterstützen. (SZ)

