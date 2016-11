Füchse-Spielerin trifft beim Länderspiel Die U15-Eishockey-Nationalmannschaft der Damen hat zweimal gegen Tschechien gewonnen. Ein entscheidendes Tor hat Thea-Marleen Bartell aus Weißwasser gemacht.

Thea-Marleen Bartell, Nachwuchsspielerindes des ES Weißwasser © ES Weißwasser

Varnsdorf/Weißwasser. Thea-Marleen Bartell, eine Nachwuchsspielerin des ES Weißwasser, hat jetzt in der U15-Damen-Nationalmannschaft gespielt und einen entscheidendes Tor erzielt. Am vergangenen Wochenende fand in Varnsdorf ein Lehrgang mit zwei Länderspielen gegen die Auswahl Tschechiens statt. Erstmalig in der Geschichte der Damen-Nationalmannschaft konnten beide Spiele gegen Tschechien gewonnen werden.

Am Sonnabend spielten die deutschen Damen sehr effektiv und gingen mit 1:5 als Sieger vom Eis. Das wollten die Tschechen aber nicht auf sich sitzenlassen. Aber trotz aller Bemühungen stand es am Ende der regulären Spielzeit 3:3. Die anschließende Verlängerung brachte keinen Sieger hervor, und so ging man ins Penaltyschießen.

Dieses konnten die deutschen Damen für sich entscheiden. Den entscheidenden Penalty verwandelte Thea-Marleen Bartell. Die Freude der Mädchen über die beiden Siege war grenzenlos. Auch die mitgereisten Eltern feierten die Mannschaft. (szo)

