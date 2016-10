Füchse-Spieler kochen für Fans Der Eishockeyverein veranstaltet ein Charity-Dinner auf der Reinert-Ranch. Die Anmeldefrist endet am Freitag.

Ob unter den Eishockeyspielern der Lausitzer Füchse auch begabte Köche sind, wird sich zeigen. © André Schulze

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse laden ihre Fans zu einem besonderen Abend ein. Darüber informierte Vereinssprecher Andreas Friebel. Am 26. Oktober, ab 18 Uhr, soll es auf der Reinert-Ranch in Trebendorf ein spezielles Charity-Dinner geben. An diesem Abend schlüpfen die Spieler in verschiedene Rollen. Während ein Teil der Mannschaft in der Küche hilft, bedienen andere die Besucher des Abends oder zapfen Bier hinter der Theke. Die Aktion findet zugunsten der Ernst-Prost-Stiftung statt, die vom Inhaber des Füchse-Sponsors Liqui Moly gegründet worden ist, um notleidenden oder unschuldig in Not geratenen Menschen unbürokratisch und schnell zu helfen.

Der Eintritt zu diesem Abend kostet 50 Euro. Darin enthalten ist ein Buffet inklusive Getränke. 25 Euro vom Eintritt fließen in die Stiftung. Außerdem werden besondere Dinge versteigert, die man so nicht kaufen kann. Dazu gehören unter anderem ein Heimspiel an der Füchse-Bande inklusive Teambesprechung und Pressekonferenz. Die Einnahmen aus den Versteigerungen fließen ebenfalls in die Stiftung. Wer dabei sein will, muss sich beeilen. Die Anmeldefrist endet am Freitag. (SZ)

Anmeldung per E-Mail an: fans@lausitzer-fuechse.de

zur Startseite