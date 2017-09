Füchse spielen gegen Nieskyer Tornados Am 10. Oktober kommt es in der Eisarena zu einer sensationellen Begegnung.

Auf diesem Archivfoto spielen die Lausitzer Füchse anlässlich ihrer traditionellen Weihnachtsfeier gegen die Tornados aus Niesky. 2:2-Unentschieden endete das Spiel. Der Spaß am Eishockey stand im Vordergrund. © Gunnar Schulze

Weißwasser. Am 10. Oktober kommt es ab 19.30 Uhr in der Eisarena zu einer geradezu sensationellen Begegnung. Erstmals nach über 15 Jahren spielen die Lausitzer Füchse gegen den Eislaufverein Tornado Niesky. Die Begegnung läuft als Benefiz- beziehungsweise Trainingsspiel im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“. Der Eintritt in die Eisarena ist frei. Im Rahmenprogramm gibt es zwischen 17.15 und 17.45 Uhr die Möglichkeit, die Kabine der Lausitzer Füchse in Augenschein zu nehmen. Um 18 Uhr informiert ein Fachvortrag über „Sport und Depression“. Zuvor, gegen halb sechs, geben die Spieler beider Mannschaften eine Autogrammstunde. Eingebettet sind die Programmpunkte in eine Selbsthilfe- und Vereinsbörse von 17 bis 19 Uhr.

Die kreisweite Aktionswoche steht unter dem Motto „Gemeinsam gegen Depression“ und dauert vom 8. bis 11. Oktober. Die Aktion will Betroffene ermuntern, sich ihrer Krankheit zu stellen, und gleichzeitig Hilfsangebote vermitteln. (SZ/sdt)

