Füchse schließen Kader-Planung ab Der Kanadier Chris Owens verstärkt die Defensive. Auch zwei Eigengewächse bekommen eine Chance, sich bei den Profis zu bewähren.

Noch im April haben die Lausitzer Füchse ein Sichtungscamp für potentielle Spieler für die nächste Saison veranstaltet. Nun ist die Kader-Planung abgeschlossen. © André Schulze

Knapp vier Wochen vor dem Start der Vorbereitung sind die Personalplanungen bei den Lausitzer Füchsen vorerst abgeschlossen. Als einer der letzten Neuzugänge hat Chris Owens einen Vertrag für die anstehende Saison unterschrieben. Darüber informiert Füchse-Sprecher Andreas Friebel. Der 27-jährige Verteidiger spielte zuletzt in der österreichischen „Erste Bank Eishockey Liga“ (EBEL) für den ungarischen Klub Alba Volán Székesfehérvár. Von diesem Verein wechselte bereits im Mai Christopher Bodo in die Lausitz. Owens sammelte in 54 Partien 15 Scorerpunkte.

„Wir haben uns bei der Besetzung der Position eines Offensivverteidigers bewusst Zeit gelassen und mögliche Kandidaten genau analysiert“, erklärt Füchse-Trainer Hannu Järvenpää. Chris sei jemand der menschlich und sportlich zur Mannschaft passe. „Er ist reaktionsschnell und ein guter Schlittschuhläufer“, sagt er und beschreibt ihn als kompletten Verteidiger. Chris sei hoch motiviert und freue sich auf seine neue Aufgabe. „Ich könnte ihn mir gut an der Seite von André Mücke vorstellen, beide ergänzen sich optimal“, so Hannu Järvenpää.

Neben Chris Owens werden auch zwei Eigengewächse die Chance bekommen, sich beiden Profis zu bewähren. Leon Marko wird zunächst mit einem Drei-Monatsvertrag ausgestattet. Der 20-Jährige kehrt aus Kanada in die Lausitz zurück. Dort hat der Stürmer in der letzten Saison in der Juniorenliga GMHL gespielt.

Die Vorbereitung bei den Füchsen wird Philipp Kuschel absolvieren. Der 19-jährige Stürmer spielte viele Jahre beim ES Weißwasser, war zuletzt zwei Jahre im Nachwuchs der Eisbären Berlin im Einsatz. Nach Abschluss der Vorbereitung wird laut Sprecher Andreas Friebel entschieden, ob Philipp Kuschel einen Vertrag für die Saison erhält. (szo/tc)

