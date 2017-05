Füchse-Saisoneröffnung gegen die Eisbären

Weißwasser. Im Rahmen der Saisonvorbereitung spielen die Füchse am 11. August gegen den mehrfachen DEL-Meister Eisbären Berlin. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr. An dem Tag werden die Füchse auch ihr neues Team vorstellen. Einzelheiten dazu folgen in den kommenden Wochen. Der Ticketverkauf wird im Juli starten. Stehplatzkarten sind dann für 13 Euro zu haben, Sitzplätze kosten ab 17 Euro. Auch dazu folgen noch weitere Informationen, teilt der Verein mit. Fest steht aber, dass das Freundschaftsspiel gegen die Eisbären das einzige Heimspiel in der Vorbereitung sein wird. Der Trainingsstart bei den Füchsen erfolgt am 1. August. (SZ)

