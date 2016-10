Füchse rennen vergeblich an

Thomas Götz wird nicht nur in dieser Szene beim Abschluss hart bedrängt. © Gunnar Schulze

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben nach ihrem starken Saisonstart ein ernüchterndes Wochenende hinter sich. Der 4:2-Niederlage am Freitag in Ravensburg folgte am Sonntag ein 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) gegen die Wölfe aus Freiburg. Die Gäste warteten mit einer bemerkenswerten – von Weißwassers Co-Trainer „perfekt“ genannten – Defensiv-Taktik auf, die kaum gefährliche Abschlüsse der Füchse zuließ. Die probierten es über die gesamte Spielzeit und zeigten durchaus ansehnliches Eishockey, wurden bei ihrem Anrennen aber mehrmals eiskalt ausgekontert.

Vor allem das Duo Radek Duda und Marc Wittfoth tat sich dabei auf Freiburger Seite hervor. Das 0:1 (28.) und das 0:3 (58.) resultierten aus einem Zusammenspiel der beiden, dazwischen hatte auch Tobias Kunz (34.) für die Wölfe getroffen. Der erste Treffer für die Lausitzer gelang Thomas Götz erst 50 Sekunden vor der Schlusssirene mit der Brechstange – viel zu spät, um noch etwas mitzunehmen. Stattdessen traf Nikolas Linsenmaier noch ins leere Tor zum Endstand. (mp)

