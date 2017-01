Füchse öffnen Gästeblock für eigene Fans Die Kartennachfrage für das Derby gegen Crimmitschau ist groß. Nun reagiert der Verein.

Schon zum Vorbereitungsspiel der Lausitzer Füchse gegen die Berliner Eisbären im August 2016 war die heimische Eisarena mit etwa 2500 Gästen gut gefüllt. © André Schulze

Für das Heimspiel der Lausitzer Füchse gegen Crimmitschau am Sonntag in der Eisarena Weißwasser zeichnet sich eine hohe Nachfrage ab. Aktuell sind etwa 1700 Tickets weg. Darunter sind auch sämtliche verfügbare Sitzplatzkarten. Stehplatzkarten sind noch ausreichend vorhanden und können am Donnerstag bis 18 Uhr in der Füchse-Geschäftsstelle erworben werden. Allerdings ist die Nachfrage aus Crimmitschau nicht so groß. Deshalb wird für die Anhänger der Eispiraten am Sonntag nur Block L geöffnet. Block M steht komplett den Füchse-Fans zur Verfügung.

Auch für das Derby mit den Füchsen in Dresden ist das Interesse aus Weißwasser groß. Fast alle der Füchse-Geschäftsstelle zur Verfügung gestellten Gästekarten sind verkauft. Online sind aber noch ausreichend Tickets verfügbar. Die Karten werden von zahlreichen Vorverkaufsstellen in der Region angeboten. Sie sind außerdem online erhältlich. (SZ)

