Füchse-Nachwuchs wird noch finnischer Ein zweiter Finne trainiert die Weißwasseraner Jugend. Gleichzeitig ist der Ansturm auf das Sichtungs-Camp riesig.

Symbolbild. © Wolfgang Wittchen

Der Eissport Weißwasser wird in der kommenden Saison auf die Erfahrung eines weiteren finnischen Trainers setzen. Mikko Kapanen schließt ab Sommer die Lücke, die durch die Rückkehr von Jens Schwabe nach Niesky entsteht. Der 39-jährige Kapanen, in seiner aktiven Karriere Torwart überwiegend in der dritten finnischen Liga, hat im März eine Probewoche in Weißwasser absolviert und damit die Verantwortlichen und auch die betreuten Spieler von seinen Fähigkeiten überzeugt. Mikko Kapanen ist seit 2006 Nachwuchstrainer beim finnischen Erstligisten Saimaan Pallo. Seit dieser Zeit hat er junge Spieler von der U14-Mannschaft bis zur U18 betreut. Einige von ihnen schafften den Sprung in finnische Jugend-Nationalteams und sogar bis in die A-Nationalmannschaft. „Mit der Verpflichtung wollen wir die Weichen für die nächsten Jahre stellen und dadurch weiter die Qualität unserer Ausbildung steigern. Damit soll zudem der Eishockey-Standort Weißwasser noch attraktiver werden“, so Vereinsvorsitzender Bernard Stefan.

Der Eissport Weißwasser hat bereits gute Erfahrungen mit einem Trainer aus Finnland gemacht. Jari Heiniola war im letzten Jahr in die Lausitz gekommen. Als Cheftrainer für den gesamten Nachwuchsbereich hat er die Qualität der Ausbildung verbessert. Unter seiner Regie wurde die Jugendmannschaft des ESW Dritter in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DNL2). Außerdem gewannen die Knaben in dieser Saison die Ostdeutsche Meisterschaft (ODM).

Das Sichtungscamp der Lausitzer Füchse platzt aus allen Nähten. Wie schon in den letzten Jahren sind insbesondere jüngere Spieler eingeladen, sich für einen möglichen Vertrag in Weißwasser zu empfehlen. Das Interesse an der vierten Auflage des Sichtungs-Camps ist so groß wie noch nie. Über 70 Spieler haben sich beworben. Da so eine große Anzahl aber nicht optimal betreut werden kann, werden die Füchse schon im Vorfeld eine Auswahl treffen, sodass etwa 30 Spieler vom 12. bis 14. April auf das Eis gehen werden. Die große Anzahl an Bewerbungen ist ein deutlicher Beleg dafür, dass junge Spieler in Weißwasser eine echte Chance sehen, sich in der DEL2 zu beweisen. In der abgelaufenen Saison haben Konstantin Kessler, Ryan Warttig und Gregor Kubail Erfahrungen in der zweithöchsten Profiliga gesammelt. (SZ)

