Füchse müssen für Becherwurf zahlen Mit 700 Euro wurde der Eishockey-Zweitligist für wiederholtes Fehlverhalten seiner Zuschauer bestraft. Der Verein will mit Videotechnik solche Vorkommnisse schneller ahnden.

Friedliche Fans sind bei Heimspielen der Füchse gern gesehen. Ein Becherwurf kostete den Verein nun aber eine Geldstrafe von 700 Euro. © Archivfoto: Rolf Ullmann

Weißwasser. Für ein wiederholtes Fehlverhalten seiner Zuschauer sind die Lausitzer Füchse nun mit 700 Euro zur Kasse gebeten worden. Am 17. Dezember 2017 beim Heimspiel gegen die Wölfe Freiburg war ein Schiedsrichter von einem Bierbecher getroffen worden. Der Täter konnte bereits gefasst und zur Verantwortung gezogen werden. In einer Pressemitteilung distanzierten sich die Verantwortlichen der Füchse am Mittwoch ausdrücklich von solchem Verhalten. Dieses störe nicht nur den Ablauf der Spiele, sondern bringe auch den Verein in Misskredit. Zugleich wurde ein rigoroses Vorgehen gegen diese Art von Störenfrieden angekündigt. Mithilfe von Videotechnik sollen ähnlich Vorfälle künftig schneller ahnden und die ermittelten Täter hart bestrafen. Es ist die Rede von Geldstrafen von 4 000 Euro bis hin zum Stadionverbot. (szo)

