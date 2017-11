Füchse müssen diesmal dichtmachen Die Lausitzer treffen auf den Meister und Vizemeister der vergangenen Saison.

Möglichst wenig Gegentore muss die Devise an diesem Wochenende gegen die beiden Spitzenteams lauten. Ob es allerdings so wie auf diesem Foto funktioniert, scheint fraglich. Foto: Thomas Heide © thomas heide

Eishockey, DEL 2

Füchse – Löwen FrankfurtFr.,19.30

Bietigheim Steelers– FüchseSo.,17.00

Die Länderspielpause, traditionell im November das einzige Wochenende innerhalb der Saison, an dem nicht gespielt wird, nutzten die Profi-Eishockeyvereine in Deutschland generell dazu, Zwischenbilanz zu ziehen und eventuell nachzujustieren. Immerhin ist fast ein Drittel der Hauptrunde absolviert. Natürlich haben das auch die Lausitzer Füchse getan, und allein ein Blick auf die Tabelle reicht, um festzustellen, dass es alles andere als optimal gelaufen ist, dass das Saisonziel Pre-Play-offs (mindestens zehnter Platz) gefährdet ist. Derzeit stehen die Füchse mit 16 Punkten aus 16 Spielen auf dem zwölften Tabellenplatz und haben vier Punkte Rückstand auf jenen zehnten Platz. Geht man von der Faustregel aus, dass am Ende 1,5 Punkte pro Partie im Durchschnitt reichen sollten, um sich sicher für die Pre-Play-offs zu qualifizieren, fehlen gar acht Punkte. Dazu kommt: Der Angriff ist mit 39 Treffern der harmloseste der Liga, die Abwehr (mit 62 Gegentreffern die drittschlechteste der Liga) reißt das nicht heraus. Die Kooperation mit den Berliner Eisbären klappte zuletzt darüber hinaus auch nicht so gut, wie zu Saisonbeginn erhofft. Die jungen Spieler (Adam, Jahnke, Hessler), von denen sich die Füchse anfangs einen nahezu durchgängigen Einsatz in Weißwasser erhofft hatten, wurden wegen der Berliner Verletztenmisere oft dort gebraucht.

Gute deutsche Spieler zu bekommen, ist unter der Saison extrem schwierig, erst recht, wenn man auf die Finanzen schauen muss. Dass Füchse-Trainer Hannu Järvenpää aber auch mit den Vorstellungen seiner ausländischen Spieler, die in möglichst vielen Spielen den Unterschied machen sollen, auch nicht hundertprozentig zufrieden war, ist ein offenes Geheimnis. Und deshalb ist es keine Überraschung, dass die Weißwasseraner hier tätig geworden sind. Roope Ranta, ein finnischer Stürmer, der zuletzt beim schwedischen Zweitligisten Oskarshamn unter Vertrag stand und dort nicht zurechtkam, wurde nach ziemlich genau einem Jahr zurückgeholt. In seiner kurzen Zeit im Trikot der Füchse gelangen dem Finnen damals neun Tore und 13 Vorlagen. Nach seinem Wechsel zum SC Riessersee sammelte er weitere 35 Punkte. Damit landete Roope Ranta am Ende der Hauptrunde auf Platz vier der Topscorer der DEL2. „Natürlich fehlt ihm nach dem Schwedenausflug etwas Selbstvertrauen, aber ich bin mir sicher, dass wir Roope wieder lächeln sehen werden. Und wenn Roope zufrieden ist, dann schießt er auch Tore. Dass er die Qualität dazu hat, haben wir in der vergangenen Saison gesehen“, sagt Füchse-Trainer Hannu Järvenpää, der sicherlich auch hofft, dass die Fans dem Finnen seinen finanziell bedingten Abgang vor einem Jahr (die Füchse waren nach Ablauf des Kurzvertrages an ihre Schmerzgrenze gegangen), nicht übel nehmen. Gehen musste dafür der Kanadier Christopher Bodo, der nach Ungarn gewechselt ist.

Ob es an diesem extrem schweren Wochenende – am Freitag zu Hause gegen den Meister Löwen Frankfurt, am Sonntag beim Vizemeister und Tabellenführer Bietigheim Steelers – schon für Punkte reichen wird? Im ersten Spiel in Frankfurt gab es eine 9:2-Klatsche, der 5:3-Auswärtssieg der Füchse in Frankfurt im Februar scheint ewig her. Nach dem letzten Sieg der Füchse über Bietigheim muss man etwas länger suchen: am 21. Februar 2016 zu Hause 4:3 nach Verlängerung. Alle fünf Spiele danach gingen verloren.

Eishockey, Regionalliga Ost

Tornado Niesky (1.) – ESC 2007 Berlin (7.)

Sa.,18.30

Die Tornados wollen ihre makellose, verlustpunktfreie Bilanz auch nach diesem Wochenende aufweisen. Der 20-malige deutsche Meister aus Berlin (alle Titel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) hat bislang drei seiner neun Spiele gewonnen und ist in Niesky klarer Außenseiter. Im Kader der Tornados fehlen am kommenden Wochenende in jedem Fall Jörg Pohling sowie die drei Verletzten Marcel Leyva, Tom Domula und Christian Rösler. Stimmt die Konzentration, sollte es allerdings nur einen Sieger geben. (ew)

Fußball, Regionalliga

BSG Chemie Leipzig – FC Oberlausitz NeugersdorfSo.,13.30

Beiden Mannschaften ist am vergangenen Wochenende der Einzug in das Halbfinale des Sachsen-Pokals gelungen, die Leipziger schlugen Budissa Bautzen, der FCO setzte sich in Torgau gegen Inter Leipzig durch. Für Manfred Weidner war es ein gelungener Einstand, trotzdem erwies sich Inter als schwere Hürde: „Es war ein sehr enges Spiel. Wir waren froh, dass wir das Weiterkommen in der regulären Spielzeit schaffen konnten und uns so unnötige Spannung erspart blieb.“ Die Leutzscher sind nach Cottbus und dem Stadtrivalen 1.FC Lok mit einem Zuschauerschnitt von rund 2 800 die drittzugkräftigste Mannschaft. Im altehrwürdigen Alfred-Kunze-Sportpark (1920 eröffnet) ist Chemie stark. Manfred Weidner sagt: „Chemie schwimmt nach den Siegen gegen Zwickau und Bautzen auf einer Euphoriewelle. Solche Erfolge machen mental stark. Wir müssen alles zeigen, um dort zu punkten.“ Er erwartet ein sehr schweres Spiel und freut sich, dass bis auf Jordi Vidal, Eric Träger und Dennis Blaser alle Spieler an Deck sind. (jk)

Fußball, Landesliga

FV Eintracht Niesky (9.) – Kickers 94 Markkleeberg (4.)Sa.,15.00

Dass die Kickers mit 24 Punkten in der Spitzengruppe stehen, haben sie vor allem der starken Defensive zu verdanken. Mit elf Gegentoren hat man die wenigsten der Liga schlucken müssen. Dafür stehen jedoch nur 18 eigene Treffer zu Buche – nur ein Tor mehr als die Nieskyer. Am letzten Spieltag kassierte man eine 1:4-Klatsche gegen Stahl Riesa. Eine eben solche Niederlage fügte man im letzten Jahr den Nieskyern auf der Jahnsportstätte zu. Die Eintracht nahm beim 1:0-Auswärtssieg ebenso drei Punkte aus Markkleeberg mit. Das Trainer-Duo Anne Ritter und Paul Neumann leitet nun seit drei Spielen die Geschicke der ersten Mannschaft. Aus diesen drei Spielen konnte man fünf Punkte mitnehmen und musste noch keine Niederlage einstecken. Vor allem in der Defensive tritt die Mannschaft geschlossen und taktisch diszpliniert auf. Torwart Daniel Höher musste in den drei Spielen nur einmal hinter sich greifen. Dem Favoriten aus Markranstädt konnte man im letzten Heimspiel sogar ein Bein stellen und dem Nieskyer Publikum so den ersten Heimsieg der Saison präsentieren. Auch gegen den Favoriten aus Markkleeberg will man mindestens einen Punkt holen. Dabei muss man auf den weiterhin verletzten Marcel Winter verzichten. Richard Dominik ist zwar wieder fit, wird aber bei der Reserve aushelfen, um Spielpraxis zu sammeln. (tg)

Fußball, Landesklasse Ost

SV Rot-Weiß Bad Muskau (4.) – Dresdner SC 1898 (14.)Sa.,14.00

Nach einem spielfreien Wochenende und zuvor zwei Niederlagen liegt der letzte Sieg der Bad Muskauer gefühlt eine Ewigkeit zurück. Das soll sich am Sonnabend natürlich ändern, zumal der Tabellenletzte kommt. Aber Achtung: Die Dresdner haben immerhin schon die Neugersdorfer Regionalliga-Reserve geschlagen und dem starken Aufsteiger Oderwitz einen Punkt abgeknöpft – beides allerdings zu Hause. (fth)

Fußball, Kreisoberliga

Aus dem Spitzenquartett ist am vergangenen Wochenende wieder ein Duo geworden. Der VfB Weißwasser liegt hauchdünn (1 Punkt) vor dem VfB Zittau. Beide Topteams haben diesmal Heimrecht. Auf dem Papier haben die Kicker aus dem Dreiländereck mit dem FC Stahl Rietschen-See deutlich das dickere Brett zu bohren, allerdings sind die Zittauer sehr heimstark und haben zudem mit nur sechs Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Jene sechs Gegentreffer kassierte man allesamt gegen Weißwasser. Der Tabellenführer hat in dieser Spielzeit noch gar nicht verloren und will diese Serie auch auf heimischem Platz gegen Rot-Weiß Olbersdorf ausbauen. Der Dritte aus Friedersdorf ist an diesem Wochenende spielfrei, kann aber nur bei einem Holtendorfer Schützenfest von Platz drei verdrängt werden. Die Holtendorfer empfangen am Samstag (ab 14 Uhr) den SC Großschweidnitz-Löbau, der zuletzt die starken Friedersdorfer besiegen konnte. Der SV Neueibau muss bereits zur Mittagszeit in Niesky antreten, bringt nach dem 6:0-Sieg gegen Holtendorf aber jede Menge Selbstvertrauen mit. Der FSV Kemnitz kann sich mit einem Heimsieg gegen die Lok aus Schleife im Mittelfeld etablieren, die Gäste aus Schleife kämpfen unterdessen um den Anschluss ans Mittelfeld. Der GFC Rauschwalde hat den Anschluss an die Top fünf schon etwas verloren, will aber in Obercunnersdorf unbedingt drei Auswärtspunkte einfahren. Im Tabellenkeller kommt es zu einem brisanten Derby. Germania Görlitz empfängt den NFV Gelb-Weiß Görlitz zum Stadtderby und könnte bei einem Heimsieg den Konkurrenten auf einen Abstiegsplatz verdrängen. (sw)

Handball, Sachsenliga Männer

SV Koweg Görlitz (4.) – EHV Aue II (2.) So.,17.00

Im letzten Heimspiel des Jahres bieten die Koweg-Männer ein echtes Spitzenspiel. Zweifelsohne kann das Juniorteam des EHV Aue zur aktuellen Saisonphase als Überraschungsmannschaft bezeichnet werden. Nach fünf Siegen, einem Remis und einer Niederlage ist die Zweitliga-Reserve dem Spitzenreiter aus Zwickau (12:2 Punkte) dicht auf den Fersen. Die Basis für diesen positiven Trend legt der Verein in seiner kontinuierlichen Nachwuchsarbeit, die Talente kommen vornehmlich in der Sachsenliga zum Einsatz. Auch wenn die Heimbilanz gegen das Auer Juniorteam eindeutig für die Koweg-Herren spricht – seit dem Wiederaufstieg siegten die Görlitzer in allen sechs Aufeinandertreffen zu Hause – muss das Team um Trainer Jürgen Rost alles abrufen, um eine ernsthafte Chance auf die Punkte zu haben. Gelingt das den Görlitzern, die keines ihrer letzten vier Spiele verloren haben, winkt sogar der große Sprung auf Rang zwei. (re)

Handball, Verbandsliga Männer

SSV Stahl Rietschen (3.) – HSV Weinböhla (4.)

Sa.,18.15

Wenn den Rietschenern vor der Saison jemand gesagt hätte, dass sie am Spitzenspiel des zehnten Spieltages beteiligt sein werden, hätten die Stahl-Männer denjenigen wohl für verrückt erklärt. Aber jetzt ist es so, was die Rietschener vor allem ihrer Heimstärke zu verdanken haben. Neun Punkte aus fünf Partien lautet da die stolze Bilanz. Auswärts kam bislang allerdings nur ein Zähler hinzu. Um nicht doch noch über das Thema Klassenerhalt diskutieren zu müssen, wäre der fünfte Saisonsieg gut. Gegen Weinböhla (bislang drei Punkte aus fünf Auswärtsspielen) scheint das möglich.

Handball, Ostsachsenliga

SV Lok Schleife (7.) – OHC Bernstadt (3.)

Sa.,18.00

Die Lok hat sich fest vorgenommen, letztmalig in diesem Jahr vor heimischer Kulisse erfolgreich zu sein Darüber hinaus könnte man, mit diesem Sieg im Rücken, die anstehende Herausforderung im Pokalspiel gegen den SV Koweg Görlitz II gestärkt in Angriff nehmen.

