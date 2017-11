Füchse mit neuem Stürmer Nach zwei Wochen Pause spielen die Eishockey-Cracks heute gegen den Meister. Wer mit Sport nichts am Hut hat, findet andere Veranstaltungstipps unter sz-veranstaltungskalender.com.

Roope Ranta läuft heute erstmals in dieser Saison für die Lausitzer Füchse auf. © Joachim Rehle

Die von Dauerstress geplagten Eishockeycracks der Lausitzer Füchse hatten am vergangenen Wochenende frei, wegen der Länderspiele der Eishockeynationalmannschaft - das einzige freie Wochenende in der Hauptsaison zwischen dem 15. September und dem 4. März. Vielleicht konnte Trainer Hannu Järvenpää nach dem insgesamt enttäuschenden ersten Saisondrittel einiges justieren. Vor allem im Sturm hapert es, nachdem die Füchse in der vergangenen Saison mit der Torausbeute kaum Probleme hatten. Die Weißwasseraner haben in der spielfreien Zeit reagiert und einen Stürmer ausgetauscht. Der Finne Roope Ranta, der vor einem Jahr für Furore bei den Lausitzer Füchsen sorgte, dann aber nach Ablauf seines Kurzzeitvertrages wegen des finanziell besseren Angebotes zum SC Riessersee wechselte, ist zurück. Der Kanadier Christopher Bodo, der bei Weitem nicht an Rantas Punktequote herankam, ist dafür nach Ungarn gewechselt. Ranta soll heute, ab 19.30 Uhr, das erste Mal für die Füchse auflaufen. Dabei geht es ausgerechnet gegen den amtierenden Zweitligameister und aktuellen Tabellenzweiten, die Löwen Frankfurt. Im ersten Spiel in dieser Saison haben die Füchse eine mächtige Klatsche bezogen und in Frankfurt mit 9:2 verloren. Nur im ersten Drittel (1:2 nach Führung) konnten die Füchse da mithalten. Auswärts am Sonntag wird es dann nicht leichter. Die Füchse müssen nach Bietigheim - zum Vizemeister und Tabellenführer. Eintrittskarten sind ab 13 Euro zu haben.

