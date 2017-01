Füchse mit neuem Premium-Sponsor Die Steinwerke Metzner aus Wittichenau verlängern ihren Vertrag nicht nur mit dem Eishockeyverein aus Weißwasser, sondern weiten ihn nächste Saison sogar aus.

Die Lausitzer Füchse spielen derzeit sehr erfolgreich – das freut auch Sponsoren wie das Familienunternehmen aus Wittichenau. © André Schulze

Die Steinwerke Metzner GmbH hat in dieser Woche ihren Sponsoringvertrag mit den Lausitzer Füchsen gleich um zwei Jahre verlängert. Das Familienunternehmen aus Wittichenau wird zudem sein Engagement deutlich ausweiten und künftig als Premiumpartner der Füchse auftreten. So werden die Steinwerke in der neuen Saison exklusiv auf den Spielerhelmen und auf den Torwartmatten werben, sowie auf Werbebanden in der Eisarena zu sehen sein. Das teilt Füchse-Sprecher Andreas Friebel mit.

Geschäftsführer Markus Metzner nennt drei Gründe dafür, das Sponsoring verlängert zu haben und ausweiten zu wollen. „ Zunächst freut es mich sehr, wie das Team in den letzten Monaten zusammen gewachsen ist. Einsatz und Herz stimmen“, teilt er mit. „Und wenn ich sehe, mit welcher Leidenschaft die Mannschaft am Sonntag Dresden bezwungen hat, dann haben es die Spieler verdient, weiter unterstützt zu werden.“ Ein weiterer Grund sei die Resonanz, die das Sponsoring ausgelöst habe. Das gilt sowohl bei den Kunden, deren Anzahl laut Metzner gewachsen ist, als auch bei seinen Mitarbeitern. „Ihr Interesse am Eishockey in Weißwasser hat zugenommen und sie sind stolz, auch ein Teil der Füchse-Familie zu sein“, berichtet er. Nicht zuletzt seien die Heimspiele und die Sponsorenveranstaltungen eine wichtige Plattform, um mit bestehenden und neuen Partnern ins Gespräch zu kommen.

„ Mit der Verlängerung dieses Sponsorenvertrages haben wir eine wirtschaftliche Basis, um in erste Gespräche mit unseren Spielern gehen zu können“, sagt Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach und bedankt sich für das Vertrauen. „Das ist sehr, sehr wichtig.“ Deshalb werde man in den nächsten Wochen auch mit weiteren Partnern sprechen, um frühzeitig Planungssicherheit für die neue Saison zu haben.

Die Geschichte der Steinwerke Metzner reicht bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Alfred Metzner gründete 1904 eines der ersten Schotter-und Steinwerke in der Region. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen wieder aufgebaut. Inzwischen hat Markus Metzner die Geschäftsführung des Familienunternehmens übernommen. (szo/tc)

