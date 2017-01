Füchse-Minikader holt einen Punkt In Ravensburg zeigt vor allem Füchse-Torwart Marvin Cüpper seine Klasse. Aber sein Gegenüber ist genauso stark.

Kein Tor: Kurz vor Ende des zweiten Drittels schlug der Puck zwar im von Marvin Cüpper gehüteten Kasten ein, aber der Ravensburger Vincenz Mayer stand eindeutig im Torraum und behinderte so Cüpper. Der Schiedsrichter entschied richtig. © Titus Fischer

Die Lausitzer Füchse haben mit einem Punktgewinn in Ravensburg ihren vierten Tabellenplatz verteidigt. In einem dramatischen Spiel zeigten beide Torhüter überragende Leistungen und verhinderten fast alle Tore. Jeder Mannschaft gelang nur ein treffer, wobei im ersten Drittel, in den letzten Minuten und in der Verlängerung die Füchse etwas besser waren. Im Penaltyschießen war dann das Glück auf Seiten der Gatsgeber.

Die Füchse traten diesmal mit genau drei Reihen an. Neben Jakub Svoboda waren kurzfristig auch Sean Fischer und Marius Schmidt ausgefallen. In der dritten Reihe stürmten damit der gelernte Verteidiger Erik Hoffmann, Ryan Warttig und Gregor Kubail. Nach einer Abtastphase zeigten die Füchse im ersten Drittel trotz der personellen Probleme ein überlegenes Spiel. Trainer Hannu Järvenpää hatte vor dem Spiel noch mit viel Druck der Gastgeber gerechnet. Davon war aber zunächst nichts zu sehen, im Gegenteil – die Füchse drückten auf den Führungstreffer. Hayes hatte die erste Chance, traf aber aus halbrechter Position genau auf den Körper von Torwart Langmann (6.). Mücke konnte aus dem Slot schießen, aber Langmann hielt (7.). Als dann die Gastgeber Mitte des Drittels zwei Strafen anhielten, musste das Spiel unterbrochen werden, weil die Zeitnehmer die Spieluhr weiterlaufen ließen und dann nicht in der Lage waren, sie zurückzustellen. Bis zu einer Klärung dauerte es fünf Minuten. Kurz danach, bei Fünf-gegen-Vier, gingen die Füchse in Führung. Bruneteau verzögerte an der Blauen Linie lange, schlenzte den Puck dann vor das Tor. Torwart Langmann konnte zwar abwehren, aber im Nachsetzen schoss Thomas Götz dem Ravensburger de Paly den Puck an die Schulter – und von dort sprang die Scheibe ins Tor (15.). Auch danach blieben die Füchse am Drücker. Die beste Chance hatte Swinnen nach einem Querpass des erneut lange verzögernden Bruneteau, aber der Topscorer verfehlte das Tor knapp.

Das zweite Drittel gehörte dann den Gastgebern, die mit viel mehr Power aus den Kabinen kamen. Nach einer Strafe gegen Bohac landete ein Befreiungsversuch von Gtz über die Bande, was eine weitere Strafe (Spielverzögerung) nach sich zog. Die einminütige doppelte Unterzahl überstanden die Füchse zwar, aber gerade als Bohac aufs Eis zurückkehrte, zog Sturm von der Blauen Linie ab, Rachunek fälschte ab – und es stand 1:1 (25.). Danach wurde es ein offener Schlagabtausch mit den besseren Chancen für die Gastgeber, bei denen der im ersten Drittel beschäftigungslose Füchse-Torwart Marvin Cüpper mehrfach seine Klasse unter Beweis stellte. Auf der anderen Seite hatte Palka, der allein vor dem Ravensburger Tor auftauchte, aber an Langmann scheiterte, die beste Chance für die Füchse (32.). In einer weiteren Unterzahl hatten die Füchse Glück: Ein Sturm-Geschoss schlug im Tor ein, aber Mayer stand im Torraum. Der Schiedsrichter entschied auch sofort so, holte sich aber die Bestätigung per Videobeweis (38.).

Im Schlussdrittel war von konditionellen Nachteilen bei den Füchsen, die ja mit drei Reihen ohne zusätzlichen Wechsler durchspielen mussten, nichts zu spüren. Das Spiel wurde wieder offener, die Füchse drückten dann gar auf den Führungstreffer. Größtes Manko bei den Füchsen war die Chancenverwertung. Swinnen, Ostwald, Palka (allein vor dem Tor), Parkkonen und noch mal Palka scheiterten allesamt am Ravensburger Torwart Langmann. Auf der anderen Seite stand Cüpper dem Ravensburger Torwart in Nichts nach, musste mehrfach stark parieren und hatte bei einem Pfostenschuss von Vogt Glück. Als dann ein Ravensburger und kurz darauf Ex-Fuchs Slavetinsky gemeinsam mit Heyer vom Eis mussten, hatten die Füchse fast zwei Minuten 4:3-Überzahl. Aber Langmann war auch bei den Schüssen von Mücke unüberwindbar, genauso wie kurz vor Schluss bei einem Versuch von Götz. Es blieb beim 1:1.

In der Verlängerung hatte Swinnen mit einem Solo aus dem eigenen Drittel die erste Chance für die Füchse, aber auch er scheiterte an Langmann. Dann kassierte der Ravensburger Torwart eine Strafe, die Füchse hatten die Chance, das Spiel in 4:3-Überzahl zu entscheiden, aber Swinnen und Mücke brachten den Puck auch nicht über die Linie. Also ging es in das Penaltyschießen. Dort entschied der sechste (!) Schütze für die Gastgeber.

Statistik

Ravensburg Towerstars – Lausitzer Füchse 2:1 n. P. (0:1, 1:0, 0:0)

0:1 Thomas Götz 14:06 (Überzahl, Assist: Palka)

1:1 Ivan Rachunek 24:13 (Überzahl, Sturm, Tousignant)

2:1 Mathieu Tousignant 65:00 (Penalty)

Penaltyschießen: Bruneteau scheitert, Lapsansky vorbei/Palka gehalten, Sturm gehalten / Hayes trifft, Hauner trifft / Hauner scheitert, Hayes scheitert / Lapsansky scheitert, Swinnen scheitert / Tousignant trifft / Ostwald verschießt

Ravensburg

Tor: Langmann

Verteidigung: Sturm, Keller, Kolb, Slavetinsky, Dück, Kapzan

Sturm: Rachunek, de Paly, Tousignant, Schwamberger, Hauner, Mayer, Roloff, A. Carciola, Brandl, Schlenker, Vogt, Lapsansky

Lausitzer Füchse

Tor: Cüpper

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Hayes, Swinnen – Hoffmann, Kubail, Warttig

Schiedsrichter: Toni Engelmann

Strafen: Ravensburg 12, Weißwasser 14

Zuschauer: 2 448

