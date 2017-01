Füchse laden zum Fanforum In der Eisarena Weißwasser wird es am Mittwoch vor allem um die Stimmung im Fuchsbau gehen.

Die Eisarena in Weißwasser ist Austragungsort des Fanforums. © André Schulze

Am Mittwoch findet in der Weißwasseraner Eisarena das erste Fanforum der Lausitzer Füchse im neuen Jahr statt. Das Schwerpunktthema des Gesprächs zwischen dem Eishockey-Verein und seinen Fans soll dieses Mal die Stimmung im Fuchsbau sein. Aber natürlich können auch alle anderen Fragen an Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach gestellt werden, teilt Pressesprecher Andreas Friebel am Montag mit.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Wer nicht vor Ort sein kann, könne seine Frage auch per E-Mail an die Lausitzer Füchse schicken. (SZ)

zur Startseite