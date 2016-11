Füchse laden erneut zum Familientag Kinder und Jugendliche können beim Spiel gegen Kaufbeuren schon für vier Euro ins Stadion. Damit setzt der Verein eine Aktion aus dem Herbst fort.

Die Füchse laden wieder Familien zu günstigen Preisen in ihren Bau ein. © André Schulze

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse werden am 18. Dezember erneut einen Familientag anbieten. An diesem Datum können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre wieder großen Sport für einen kleinen Preis sehen. Für einen Stehplatz für das Spiel gegen gegen Kaufbeuren müssen an diesem Tag nur vier Euro, für einen Sitzplatz nur fünf Euro bezahlt werden. Das teilt Füchse-Sprecher Andreas Friebel in einer Pressemeldung mit.

Dieses Angebot ist aber auf bestimmte Blöcke begrenzt. Karten dafür können nur über die Geschäftsstelle erworben werden oder falls noch vorhanden, an der Abendkasse. Außerdem bietet die Geschäftsstelle auch den Service an, dass auswärtige Füchse-Fans ihr Wunschticket telefonisch unter folgender Nummer reservieren können: 03576-4049900

Beim letzten Familientag am 2. Oktober waren laut Friebel rund 300 Kinder und Jugendliche in die Eisarena von Weißwasser gekommen, was der Verein als „großen Erfolg“ wertet. (szo)

