Füchse kosten zwei Euro mehr

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben den direkten Einzug ins Playoff-Viertelfinale geschafft. Für die folgenden Spiele gegen Kassel müssen Fans etwas tiefer in die Tasche greifen. „Gegenüber der normalen Hauptrunde wird auf alle Kategorien ein Zuschlag von zwei Euro erhoben“, informiert Füchse-Sprecher Andreas Friebel. Der Verkaufsstart für das Viertelfinale ist am heutigen Dienstag. Zeitgleich um zehn Uhr werden in der Füchse-Geschäftsstelle, sowie allen anderen Vorverkaufsstellen die Tickets freigeschaltet. Besitzer einer „all inklusive“-Dauerkarte haben ihren Platz in allen Playoff-Spielen sicher. Das gilt auch für die Sponsorenkarten. Besitzer einer „Dauerkarte Hauptrunde“ haben keinen Anspruch auf ihren bisherigen Platz.

Die Viertelfinalserie startet am 14. März mit einem Spiel beim Vorjahresmeister Kassel Huskies. Die weiteren Termine sind der 17. (Heim), 19. (Auswärts), 21. (H), 24. (A), 26. (H) und 28. (A) März. Die Serie ist beendet, wenn ein Team vier Siege hat. (SZ)

zur Startseite