Füchse knacken Dauerkartenrekord Zum ersten Mal in der Klubgeschichte haben die Lausitzer Füchse über 700 Jahreskarten verkauft. Noch sind Reservierungen möglich.

Florian Luesch (Nummer 89), Patrik Parkkonen (Nummer 63), Dennis Swinnen (Nummer 97) von den Lausitzer Füchsen bei einer Szene im Spiel gegen die Eispiraten Crimmitschau © thomas heide

Zum ersten Mal in der Klubgeschichte haben die Lausitzer Füchse über 700 Jahreskarten verkauft. Aktuell sind für die kommende Saison 704 Tickets bestellt. Der bisherige Klubrekord stammt aus der Saison 2015/16. Damals wurden 682 Saisontickets verkauft. Bis 22. August sind noch Reservierungen möglich.

Unterdessen steht der Termin für das zweite Heimspiel in der Vorbereitung fest. Es findet am 26. August um 18.30 Uhr statt. Gegner ist der polnische Erstligist Naprzód Janów. Für diese Partie wird es keinen Vorverkauf geben. Tickets gibt es an dem Tag ab 17 Uhr nur an der Abendkasse. Um möglichst viele Zuschauer in das Stadion zu locken, haben sich die Füchse entschlossen, stark reduzierte Tickets anzubieten. Erwachsene zahlen bei freier Platzwahl (egal ob Stehplatz oder Sitzplatz) fünf Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro. (SZ)

