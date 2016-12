Füchse klettern auf Platz drei Die Lausitzer wackeln im turbulenten zweiten Drittel gehen Rosenheim kurz, siegen aber letztlich souverän.

Tor für die Füchse: Rosenheims Goalie Timo Herden bleibt nur der Blick nach der Scheibe. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse sind derzeit die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Die Kehrseite der Medaille: Zu Hause bleiben noch zu viele Punkte liegen, gemessen an den aktuellen Möglichkeiten von Mannschaft – noch, konnte man am Freitagabend sagen. 2979 Zuschauer im ausverkauften Fuchsbau sahen zunächst eine Partie, die nach Plan zu verlaufen schien. Die Heimmannschaft hatte den Gegner im Griff, Rosenheims Trainer Franz Steer stand schon bald mit finsterer Miene hinter der Bande. Zu selten kamen seine Männer zu gefälligen Aktionen, zu klar beherrschte Weißwasser das Geschehen. Allein Timo Herden im Tor der Oberbayern behielt den Überblick und sorgte dafür, dass Weißwasser nur einen Treffer aus der Überlegenheit schlug. Lüsch hatte den Puck über rechts getragen und Mücke vor dem Tor gefunden. Der ging noch zwei Schritte, zielte und traf ins linke Eck zur Führung.

Das Fehlen von Dominic Bohac, den Erik Hoffmann als Nebenmann von André Mücke ersetzte, schien zunächst kein großes Problem für die Jungs von Hannu Järvenpää. Die verpassten es allerdings, ihre Überzahlgelegenheiten im zweiten Drittel zu Toren zu nutzen. Anders Rosenheim. Als Lüsch auf der Strafbank saß, hielt Tyler McNeely den Schläger in einen harten Schuss von Daxlberger. Die Scheibte lag im Netz, der Schiedsrichter verlangte nach dem Videobeweis und gab danach den Treffer ohne Zögern – kein Torraumabseits, 1:1. Die Antwort der Füchse folgte prompt, und auch da schaute Goran Noeller noch einmal auf den Monitor. Dieses Mal galt es auszuschließen, dass Heyer beim 2:1 mit dem Schlittschuh nachhalf. Auch der Treffer zählte, Parkkonen bekam ihn gutgeschrieben.

Doch richtig turbulent sollte es erst in der Schlussphase des Drittels werden. Drei Tore binnen einer Minute verzeichnete die Anzeigewand – und zweimal jubelten die Gäste. Zunächst war es Edfelder, der bei einen Konter gekonnt aus dem Handgelenk zum Ausgleich einnetzte. Dann war Palka zur Stelle, als nach einem schönen Mücke-Solo die Scheibe unter dem Goalie der Starbulls lag. Der Fuchs stocherte das Hartgummi sauber über zum 3:2 die Linie. Der Jubel war noch nicht verebbt, da sah Kronthaler eine Lücke im dichten Abwehrverbund vor dem Tor von Maximilan Franzreb. Maßgenau setzte er einen Schlagschuss in den Winkel, die Füchse waren wohl im Geiste schon in der Kabine. Dort waren sie wenig später tatsächlich und offenbar fand Coach Hannu Järvenpää die passenden Worte.

Im Schlussdrittel zeigten die Füchse eine durchaus standesgemäße Vorstellung, eingeleitet durch das ganz wichtige 4:3 durch Roberto Geiseler – der nicht nur deswegen anschließend zum Spieler der Spiels gewählt wurde. Nach einem Bullygewinn von Schmidt gelang ihm ein bemerkenswerter Schuss in den Winkel – ein Tor, dass er so sicher noch nicht oft erzielt hat.

Rosenheim war wieder unter Zugzwang, und besonders McNeely zeigte, dass man nicht zum Verlieren zum Tabellenvierten gereist war. Aber die Gastgeber hatten zu ihrer Cleverness zurückgefunden, standen wieder sicher und sorgten in Person von Palka für die Vorentscheidung. Bemerkenswert, wie er vor dem 5:3 den Torwart aussteigen ließ. Den Endstand markierte Götz ins leere Tor.

Da Kassel in Dresden verlor, gelang Weißwasser zum Jahreswechsel der Sprung auf Platz drei. Rosenheim steckt im Tabellenkeller fest, hatte sich aber als zäher Gegner erwiesen. Letztlich war es das wichtige Tor zu Beginn des dritten Drittels, das die Weichen auf Sieg stellte.

