Füchse kämpfen sich zum Sieg Weißwasser besiegt Kassel im zweiten Spiel der Play-off-Serie. Vor allem Hitzköpfe prägen das Spiel – und die Torleute.

Dennis Palka hat eine Riesenchance, scheitert aber am starken Kasseler Torwart Markus Keller. Foto: © Gunnar Schulze

Weißwasser. Vor dem Spiel der Lausitzer Füchse gegen die Kassel Huskies am Freitagebend gingen die Emotionen auseinander. Applaus gab es für Konstantin Kessler, der zum Fuchs des Monats gewählt worden war, und vor allem für Chefcoach Hannu Järvenpää, der seine Auszeichnung als Trainer des Jahres in der DEL 2 entgegennahm. Pfiffe gab es hingegen für Carter Proft. Der Kasseler war es, der am Dienstag an der Bande zu Boden ging, mit der bekannten Folge: Die Füchse spielten fünf Minuten in Unterzahl, Kassel erzielte zwei Tore und gewann schließlich mit 4:1.

Diese Niederlage glichen die Lausitzer im heimischen Fuchsbau aus. Sie besiegten die Hessen mit 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Damit steht es im Playoff-Viertelfinale der DEL 2 nun 1:1.

Am Freitagabend fiel zunächst die großzügige Linie von Hauptschiedsrichter Lasse Kopitz auf. Während sich die beiden Kontrahenten eine hitzige, hektische Anfangsphase lieferten, blieb seine Pfeife auch bei etwas härteren Aktionen stumm.

Nach zwei Minuten war Maximilian Franzreb das erste Mal gefragt, als es das erste Durcheinander vor dem Weißwasseraner Tor gab. Auf der anderen Seite hatte André Mücke dreimal in Folge die Chance, aus der Distanz abzuziehen. Das tat er auch, aber es war kein Durchkommen. Das sollte im gesamten ersten Spielabschnitt für beide Mannschaften so bleiben. Maginot für Kassel (6.) und Palka für Weißwasser (11.) hatten gute Gelegenheiten, aber insgesamt sprangen nicht viele freie Schussmöglichkeiten heraus, die Abwehrreihen leisteten ganze Arbeit. Dennoch sahen die 2 501 Zuschauer ein sehenswertes Spiel, in dem Kassel sich leichte Feldvorteile erarbeitete, dann aber zwei Zeitstrafen hintereinander kassierte. Schiedsrichter Lasse Kopitz war zunehmend gefragt, die Gemüter hatten sich in den vier Tagen seit Dienstag offenbar noch nicht abgekühlt. Immer wieder lieferten sich die Spieler kleine Keilereien. Aber ein toller Spieltzug war auch noch dabei, Swinnen vollendete den und traf nur die Latte.

Im zweiten Drittel wurden die Aktionen der Füchse zwingender, auch wenn ein Lausitzer Fehlpass zunächst eine Doppelchance für die Gäste brachte. Dann tauchte Thomas Götz plötzlich frei vor Markus Keller auf, legte sich die Scheibe zurecht, traf sie dann aber nicht richtig. Marius Schmidt hatte kurz darauf eine weitere gute Gelegenheit, aber Markus Keller behielt die Übersicht. Es war eine Partie mit zwei ganz starken Torhütern.

Und doch war Keller überwindbar. Einen schönen Spielzug brachte Patrik Parkkonen im Tor unter. Und keine Minute später stand es 2:0. Ostwald spielte einen schönen Pass über links aus der eigenen Zone, Palka legte quer und ein Fuchs netzte in die lange Ecke ein. Wer war es? Parkkonen, der sich feiern ließ? Palka, den der offizielle Spielbericht nannte? Entscheidend war aber der Spielstand, den die Füchse bis weit in das Schlussdrittel hinein verteidigten – dank aufopferungsvoller Abwehrarbeit und eines hochkonzentrierten Maximilian Franzreb im Tor, der in dieser Schlüsselphase eine bemerkenswerte Ruhe ausstrahlte.

Das konnte man von einigen seiner Mitspieler nicht sagen, die immer wieder den Nahkampf mit den Kasselern suchten. Aber es war auch ein Signal an den amtierenden Meister: Wir wehren uns. Und das taten die Füchse erfolgreich.

Dabei wurde es noch einmal dramatisch. Zwei Minuten vor dem Ende jubelte Kassel nach einem Gewühl vor Franzreb. Auch der Schiedsrichter hatte nichts erkannt, studierte die Videobilder, und entschied auf Tor durch Derek DeBlois. Die Huskies kamen trotz am Ende doppelter Überzahl nicht mehr entscheidend zum Abschluss – Sekunden vor dem Schluss. Da rettete noch einmal Franzreb, der Nachschuss ging daneben – und Spieler und Fans feierten ihren Goalie.

Am Sonntag, 17 Uhr findet das dritte Spiel in Kassel statt. Das nächste Heimspiel steigt am Dienstag, 19.30 Uhr.

zur Startseite