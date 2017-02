Füchse kämpfen auch Riessersee nieder Weißwasser feiert den vierten Sieg in Folge und kommt den Play-offs immer näher. Am Sonntag geht es nach Dresden.

Jens Heyer, vor einer Woche gegen Heilbronn noch so etwas wie der tragische Held, spielt eine starke Saison. Hier läuft er dem Garmischer Louke Oakley davon. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse haben den Auftakt in die englische Woche mit drei Spielen binnen fünf Tagen nach einem zähen Kampf gegen den SC Riessersee mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) gewonnen und damit einen weiteren Schritt Richtung direkter Qualifikation für die Play-offs getan. Der Vorsprung auf den Tabellensiebenten Freiburg beträgt nach dem vierten Sieg der Füchse in Folge und neun Spieltage vor Hauptrundenende jetzt zehn Punkte, auf den Tabellenelften Riessersee (Play-Downs) schon 15 Punkte. Und in der aktuellen Form sollte für die Füchse auch bei den ebenso starken Dresdner Eislöwen am Sonntag (14 Uhr, ausverkauft) und am Dienstag zu Hause gegen den Tabellendritten Kassel etwas drin sein.

Die Lausitzer Füchse begannen auch dieses Spiel mit viel Druck. Die erste Reihe erspielte sich gleich die erste Chance: Heyer passte auf Götz, der flach aufs Tor schoss. Aber der Gästetorwart Nemec hatte seinen linken Schoner schnell genug ausgefahren. Nach drei Minuten spielte Swinnen quer vor das Tor und Nemec legte sich den Puck fast ins eigene Netz. Dann aber schlug ausgerechnet Roope Ranta, der im November als Füchse-Topscorer nach Garmisch gewechselt war, zu. Er lief mit der Scheibe ins Füchse-Drittel und zog zwei, drei Meter hinter der blauen Linie einfach ab. Der trockene Schuss schlug genau im rechten Winkel ein. Konstantin Kessler, der das Füchse-Tor hüten durfte, obwohl Maximilian Franzreb von seinem Ausflug zu den Berliner Eisbären zurück war, war wohl auch die Sicht verdeckt. Postwendend hatten die Füchse die Ausgleichschance. Dennis Palka war vor dem Tor frei, wurde angespielt und zog direkt flach ab. Der Puck ging an den Innenpfosten und prallte von dort wieder ins Feld. Im ersten Drittel hatten die Füchse danach noch zwei Überzahlsituationen, wirkten dabei aber unverständlicherweise nervös, nachdem sie das letzte Spiel in Frankfurt/Main noch wegen ihres überragenden Überzahlspiels gewonnen hatten. Aber diesmal kamen sie kaum ins Gästedrittel und dann auch kaum zu vernünftigen Passfolgen.

Das Mitteldrittel gehörte dann ganz klar den Füchsen, die sich aber vorwerfen lassen mussten, zu wenig von ihrer Überlegenheit auf die Anzeigetafel gebracht zu haben. Es begann mit einem guten Schuss Swinnens, bei dem dann der Mann vor dem Tor für den Abpraller fehlte (22.). Fischer hob den Puck mit der Rückhand aus Nahdistanz über das Tor (23.). Hayes spielte Svoboda frei, der vor das Tor zog, aber an Nemec scheiterte (25.). Hayes tauchte nach einer schönen Kombination über Svoboda und Swinnen allein vor dem Gästetor auf, schoss den Puck dann aber genau in die Fanghand von Nemec – eine Riesenchance. Dann aber war es endlich so weit: Bruneteau zog von der Blauen Linie ab, der bullige Schmidt stand vor dem Tor und fälschte die Scheibe unhaltbar zum längst überfälligen 1:1 ab (29.). Der Treffer wirkte wie eine Befreiung, die Füchse stürmten weiter. Eine Überzahlchance vergaben die Füchse aber, weil Hayes nach wenigen Sekunden für einen Zweikampf selbst eine Strafe kassierte (33.). In der Schlussphase des Drittels schoss Mücke gefährlich aufs Tor, Swinnen stand beim Abpraller richtig, schlug aber am Puck vorbei. Und schließlich stürmte Verteidiger Elias Ostwald mit dem Puck über das gesamte Feld, verhaspelte sich aber dann doch noch, und sein Schuss ging abgefälscht drüber.

So stand es zu Beginn des Schlussabschnitts immer noch 1:1. Das Erstaunliche: Die Füchse verkrampften nicht, sondern überzeugten bei allem Kampf auch spielerisch. Der Gästetorwart Nemec stand weiterhin unter Beschuss und wurde nach dem Spiel nicht umsonst zum besten Spieler seines Teams gewählt. Svoboda scheiterte zu Beginn des Drittels genauso an ihm wie wenig später Palka. Die nächste Überzahl der Füchse endete genauso wie die vorherige in einer Gegenstrafe. Aber Riessersee konzentrierte sich auf die Defensive. Man hatte auch den Eindruck, dass für mehr einfach ein paar Körner fehlten. In der 51. Minute war es endlich so weit. Hayes brachte die Scheibe vors Tor, und der wie immer unermüdlich kämpfende Lüsch drückte sie ins Netz. Danach versuchten die Gäste zwar noch Einiges, aber echte Gefahr für das Kessler-Tor bewirkten sie nicht. Die beste Chance der Schlussphase hatte Palka, der mit einem Penalty (nach Foul an ihm) aber am Torwart scheiterte.

Am Ende bejubelten 2 100 Fans den verdienten Sieg ihrer Mannschaft – und schauen nun am Sonntag nach Dresden.

Statistik

Lausitzer Füchse – SC Riessersee 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 Roope Ranta 8:34 (Assist: Hummer)

1:1 Marius Schmidt 28:47 (Bruneteau, Fischer)

2:1 Florian Lüsch 50:11 (Hayes, Schmidt )

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Fischer – Kubail, Warttig

Riessersee

Tor: Nemec

Verteidigung: Thomas, Hüfner, Rogl, Draxinger, Wilhelm, Hummer, Malzer

Sturm: Vollmer, Driendl, Ranta, Mayenschein, Oakley, Wachter, Loiseau, Gschmeißner, Beck, Rimbeck, Mayr, Eder

Schiedsrichter: Jens Steinecke

Strafen: Weißwasser 4, Riessersee 10

Zuschauer: 2 116

zur Startseite