Füchse jetzt im Blauen Engel in Weißwasser Für mindestens ein Jahr zieht das Büro wegen der Sanierung am Wagenfeldring um.

Der Blaue Engel © Fotos/Montage: Joachim Rehle

Weißwasser. Verspäteter Aprilscherz unseres Fotografen: Er nahm den laufenden Umzug der Füchse-Geschäftsstelle vom Wagenfeldring in den „Blauen Engel“ an der Straße der Kraftwerker zum Anlass, das große Transparent, das am Giebel gegenüber der Eisarena hing, per Fotomontage gleich mitziehen zu lassen. Ganz schick, oder? Die Wahrheit ist: Das Transparent wird erst einmal eingemottet. Richtig ist auch: Für mindestens ein Jahr zieht das Büro wegen der Sanierung am Wagenfeldring um. Ob es danach zurück an den alten Ort geht, hängt auch davon ab, wie sich die Pläne mit dem ehemaligen Autohaus an der Bautzener Straße entwickeln. Nach Ostern ist die Geschäftsstelle jedenfalls am neuen Ort erreichbar.

