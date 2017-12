Füchse holen zwei Punkte in Frankfurt

Roope Ranta (links) und Artur Tegkaev gehörten nicht nur wegen ihrer tollen Tore zu den Spielern des Abends. Foto: SZ-Archiv/Thomas Heide © Thomas Heide

Frankfurt/Weißwasser. Die Überraschung des Donnerstagspieltages in der DEL 2 gelang den Lausitzer Füchsen beim amtierenden Meister aus Frankfurt. Am Ende gewannen sie verdient mit 4:5 (1:0, 2:2, 2:3) in der Verlängerung, Roope Ranta schoss das entscheidende Tor in doppelter Überzahl. Schon den 4:3-Anschlusstreffer durch Eriksson (57.) und den Ausgleich durch Boiarchinov (58.) hatte Weißwasser teils mit zwei Mann mehr auf dem Eis erzielt, weil die Frankfurter, Schlusslicht der Fairplaytabelle, viel mit dem Schiedsrichter haderten und ihrem Frust freie Bahn ließen.

Doch weniger als der Unparteiische war der bärenstarke Auftritt der Gäste maßgeblich für den Ausgang der Partie. Nach der Frankfurter Führung hatten Tegkaev (26.) und Hayes (30.) die Lausitzer auch zwischenzeitlich in Führung gebracht. Frankfurt beeindruckte mit großer Effizienz in Überzahl – doch am Ende blieb dem hohen Favoriten nur ein Trostpunkt. (SZ/mp)

