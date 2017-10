Füchse finden Fanbeauftragten Tobias Buchan wird künftig Bindeglied zwischen den Anhängern des Eishockey-Zweitligisten und der Klubspitze.

Der neue Fanbeauftragte wird während der Heimspiele hauptsächlich in Block D zu finden sein, ist aber auch im Stadion unterwegs, um direkt mit den Anhängern ins Gespräch zu kommen. © André Schulze

Weißwasser. Nach fast dreijähriger Suche haben die Lausitzer Füchse wieder einen Fanbeauftragten. Die Aufgabe wird künftig Tobias Buchan übernehmen. Der 23-Jährige aus Reichwalde ist seit mehreren Jahren Anhänger der Mannschaft. „Eishockey ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich verpasse kaum ein Heimspiel.“ Er habe schon seit einer Weile überlegt, diese Aufgabe zu übernehmen. Bevor er sich dazu entschloss, führte er mehrere Gespräche mit den Füchse-Verantwortlichen, sprach aber auch mit dem Fanbeauftragten der DEL 2. „Es ist in jedem Fall eine große Herausforderung, die viel Zeit und Kraft erfordert. Ich stelle mich dieser Aufgabe aber gern und voller Leidenschaft“, sagte Tobias Buchan.

Er wird während der Heimspiele hauptsächlich in Block D zu finden sein, ist aber auch im Stadion unterwegs, um direkt mit den Anhängern ins Gespräch zu kommen. Zudem ist er per E-Mail erreichbar.

„Ich freue mich, dass wir nun nicht mehr der einzige Klub in der DEL 2 sind, der ohne Fanbeauftragten arbeitet. Es ist sehr wichtig, einen festen Ansprechpartner zu haben. Wir werden Tobias in allen Bereichen unterstützen“, so Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach. (SZ)

fanbeauftragter@lausitzer-fuechse.de

