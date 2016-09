Füchse feiern zum Auftakt einen Derbysieg Trainer Hannu Järvenpää hat den Lausitzern ein mutiges Konzept verpasst. Das geht auf – wenn auch erst spät.

Der finnische Neuzugang Roope Ranta jubelt über den ersten Saisontreffer der Füchse zum zwischenzeitlichen 1:1 in Crimmitschau, auch wenn dieser Treffer äußerst glücklich zustande kam. © thomas heide

Die Lausitzer Füchse haben das erste Spiel der neuen Eishockey-Zweitliga-Saison gewonnen. Im Sachsenderby in Crimmitschau entführten die Weißwasseraner völlig verdient mit 4:1 alle drei Punkte. Dabei hatten die Füchse mit einigen Personalsorgen zu kämpfen, mussten auf Fischer, Swinnen, Svoboda und den noch sechs Wochen fehlenden Hayes verzichten. Aber die Einstellung stimmte von der ersten Sekunde an.

„Wenn am Freitag, 20 Uhr, der Hauptschiedsrichter den Puck aufs Eis wirft, dann müssen wir bereit sein“, hatte Füchse-Trainer Hannu Järvenpää unter der Woche gesagt – und die Füchse waren bereit. Sie begannen mutig, gerieten zwar schnell in Unterzahl (Torwart Franzreb musste einmal gut parieren), aber übernahmen dann die Initiative auf dem Eis. Bohac eröffnete mit einem gefährlichen Schuss die Angriffsflut der Füchse. Eispiraten-Torwart Nie stand immer mehr im Mittelpunkt, erwies sich aber als starker Rückhalt seiner Mannschaft. In der ersten eigenen Überzahl war sofort zu erkennen, worauf der Trainer Wert legt: Spieler vor dem Tor postieren und von der Blauen Linie den Abschluss suchen. Parkkonen verfehlte das Tor knapp, Palka traf den Außenpfosten und Bruneteaus Pass vors Tor ging an Mann und Maus vorbei. Als die Eispiraten wieder vollzählig waren, hatte man den Eindruck, das Powerplay der Füchse ginge weiter. Hessler schoss nach einem Bully knapp vorbei, Götz scheiterte nach einem Solo knapp an Torwart Nie. Und als die Füchse die nächste (streitbare) Strafe erhielten, fuhren sie einen 2:1-Konter, den Warttig allein abschloss, aber Eispiraten-Kapitän Schietzold war dazwischen. Danach konnten sich die Crimmitschauer etwas befreien. Torwart Franzreb parierte stark gegen Bucheli. Im Gegenzug hatte Palka die Chance zur Führung, aber auch Nie hielt Klasse. Die letzte Chance des Drittels hatte Heyer, der den Puck im gegnerischen Drittel eroberte und dann Richtung lange Ecke schoss, aber wieder war Nie zur Stelle, auch beim Nachschuss. Der einzige Vorwurf, den man den Füchsen nach dem ersten Abschnitt machen musste: Sie hatten die klare Überlegenheit und die vielen Chancen nicht zur Führung genutzt.

Das zweite Drittel begann, wie das erste aufgehört hatte. Die Füchse machten viel Druck, schossen in einer weiteren Überzahl fünfmal gefährlich aufs Tor. Aber der Treffer wollte nicht fallen. Und so kam es wie so oft: Der junge Franzreb konnte einen harmlosen Schuss aus spitzem Winkel nicht festhalten, Hoeller staubte zum 1:0 ab. Von Schock war bei den Füchsen nichts zu sehen. Sofort hatte Heyer eine Riesenchance, schoss aber aus Nahdistanz Nie in die Fanghand. Der Ausgleich wenig später war hochverdient, kam aber glücklich zustande. Ein Schuss von Ranta wurde abgefälscht und fiel als Bogenlampe hinter Nie ins Tor (29.). Danach wurde das Spiel ausgeglichener, auch Füchse-Torwart Franzreb musste mehrfach eingreifen und zeigte sich als sicherer Rückhalt.

Im Schlussdrittel wurde die Überlegenheit der Füchse endlich auch auf die Anzeigetafel gebracht. Die Lausitzer machten erneut von der ersten Sekunde an gehörig Druck. In Überzahl gelang Palka, der aus dem Bullykreis die Lücke im langen Eck fand, der 2:1-Führungstreffer. Natürlich riskierten die Gastgeber danach mehr und tauchten auch mal vor dem Füchse-Tor auf. In einer Szene, als die Füchse den Puck verloren, Franzreb gehalten und Ostwald den Puck von der Linie geschlagen hatten, wurde erstmals der Videobeweis angewendet – kein Tor. Als die Crimmitschauer dann einen Fehler im Spielaufbau machten, sah Ranta den startenden Mücke, der den Puck mit etwas Glück im Tor unterbrachte. Als die Crimmitschauer in den letzten Sekunden alles riskierten und den Torwart vom Eis nahmen, konnten sich die Füchse befreien, Ranta schoss ins leere Tor. Der Rest war Jubel.

Am Sonntag folgt das erste Saison-Heimspiel gegen Kaufbeuren. Die Fans dürfen sich auf munter aufspielende Füchse freuen.

Statistik:

Eispiraten Crimmitschau – Lausitzer Füchse 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

1:0 Mike Hoeffel 25:17 (Assist: Gollenbeck)

1:1 Roope Ranta 28:18 (Lüsch, Bruneteau )

1:2 Dennis Palka 43:09 (Überzahl, Parkkonen, Götz)

1:3 André Mücke 56:18 (Ranta, Hessler)

1:4 Roope Ranta 59:21 (Bruneteau, Lüsch)

Crimmitschau

Tor: Nie

Verteidigung: Pozivil, Schietzold, Olleff, Körner, Halbauer, Pyka, Tramm, Walsh

Sturm: Hoeffel, Gollenbeck, Schlenker, Keil, Guts, Lee, Bucheli, Ciernik, Pohl, Pinizzotto

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Bruneteau, Geiseler – Ostwald, Parkkonen – Mücke, Bohac – Adam, Hofmann

Sturm: Lüsch, Schmidt, Ranta – Götz, Heyer, Palka – Hessler, Kubail , Warttig

Schiedsrichter: Sven Fischer

Strafen:Crimmitschau 17 + 10 + 20

Weißwasser11 + 10 (Bruneteau) + 20 (Götz)

Zuschauer:3329

