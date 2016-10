Füchse feiern mit Familien in der Eisarena Großes Fest mit Fans jeden Alters in Weißwasser - und danach gab´s einen Sieg im Penaltyschießen.

Auch der Fuchs ist bei der Verlosung von Fanartikeln dabei. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Vor dem Punktspiel gegen Rosenheim luden die Füchse alle Fans und ihre Familien am Sonntag zum großen Familientag an und in die Eisarena. Viele kamen und hatten Spaß auf Riesenrutsche und Hüpfburg, an der Bastelstraße und beim Penaltyschießen mit Gummibällen. Am Ende lohnte der Besuch auch sportlich - nach einem spannenden Spiel gewannen die Füchse gegen Rosenheim im Penaltyschießen. (szo)

